World Cup nữ chưa lăn bóng, CĐV Việt Nam đã ghi điểm ở New Zealand

Nhật báo The New Zealand Herald ấn tượng về bầu không khí cuồng nhiệt được người hâm mộ bóng đá New Zealand và Việt Nam cùng tạo ra ở trận giao hữu giữa 2 đội tuyển nữ trên sân McLean Park, TP Napier, vào hôm 10-7.