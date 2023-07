World Cup nữ 2023: Blågult ngược dòng dưới mưa tại SVĐ Wellington Regional, phá tan tham vọng địa chấn của Banyana Banyana

Dù xuất phát với đội hình có đầy đủ “binh hùng - tướng mạnh”, với những ngôi sao... đến từ Chelsea, Arsenal, Manchester City, AC Milan, Paris Saint Germain, thì tuyển nữ Thụy Điển vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng trời mưa - sân ướt - bóng trơn và đặc biệt là sự quyết tâm đến từ các tuyển thủ nữ Nam Phi vốn bị đánh giá thấp hơn.

Đó là lý do, dù tuyển nữ Thụy Điển vẫn tạo ra sức ép, với khá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thực chất, họ không có nhiều cơ hội ăn bàn, dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt hơn đối thủ đến từ châu Phi (0,92 so với 0,27). Tuy chiếm ưu thế kiểm soát bóng 70%, họ chỉ có 2 cú dứt điểm trúng khung thành (so với 1 tình huống của Nam Phi) trong hiệp 1.

Cố giải bài toán đến khung thành thủ môn Kaylin Swart, Blågult phải trông chờ vào các cú dứt điểm 5-5 và những tình huống đá phạt góc, tận dụng chiều cao để không chiến. Tuy vậy, “hành động” rõ nhất của Cựu Á quân World Cup là khi Filippa Angeldal dứt điểm trúng khủy tay của một hậu vệ nữ Nam Phi trong vòng cấm địa. Nhưng trọng tài Ekaterina Koroleva đã không trao cơ hội đá penalty cho Blågult dù đã tham khảo VAR.

Ngược lại, Banyana Banyana có quyền tự hào khi trước khi lên đường tham dự World Cup nữ 2023 tại Nez Zealand và Australia, họ đã đấu tranh với Liên đoàn bóng đá Nam Phi để đòi sự bình quyền nam nữ, với mong muốn được đối xử công bằng như các đồng nghiệp nam ở phía Bafana. Họ đã chơi hiệp 1 cực kỳ kiên cường, tạo ra khoảng 5 tình huống nguy hiểm và thể hiện tinh thần không biết sợ hãi.

Đầu hiệp 2, sự tự tin của Banyana Banyana nâng lên cao độ khi họ bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tận dụng lơi lỏng của các hậu vệ Thụy Điển cao to, Bambanani Mbane đột phá xuống phía sau những chiếc bóng áo vàng, dứt điểm trúng một hậu vệ của Thụy Điển, bóng đã bật sang một bên và Hildah Magaia lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0.

Blågult tràn lên mãnh liệt. Nhưng phải đến phút 65, họ mới có bàn gỡ hòa. Từ cú lật bóng bên biên phải của tiền vệ Johanna Rytting Kaneryd (đang khoác áo đội nữ Chelsea), khi một hậu vệ cánh của Banyana Banyana không đón trúng đường bóng, siêu sao đang chơi cho Barcelona nữ chạm bóng nhạy cảm để gỡ hòa 1-1.

Tuyển nữ Thụy Điển tiếp tục công hãm khung thành thủ môn Swart trong suốt thời gian thi đấu còn lại. Nhưng đến phút thứ 81, họ buôc phải tung Caroline Seger vào sân dù cô này vẫn chưa hồi phục 100% thể lực từ chấn thương bắp chân. Khi trở thành Cầu thủ châu Âu thứ 2 góp mặt ở 5 kỳ giải World Cup nữ, Blågult có biến động tích cực hơn nữa.

Phút thứ 90 của trận đấu, vũ khí đá phạt góc của tuyển nữ Thụy Điển lần đầu tiên phát huy tác dụng. Kosovare Asllani đá phạt góc, Amanda Ilestedt bật cao đánh đầu giữa rừng cầu thủ Nam Phi thấp bé hơn hẳn, nâng tỷ số lên 2-1. Blågult hoàn thành cuộc lội ngược dòng then chốt dưới mưa tại SVĐ Wellington Regional. Một chiến thắng cần thiết.