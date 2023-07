World Cup nữ 2023: 109 phút can trường của lịch sử

Bảng chấm điểm phong độ của đội Mỹ do hãng ESPN thực hiện sau trận đấu được tính từ thang điểm 0 đến 10 và chỉ duy nhất một cầu thủ Mỹ đạt đến điểm 8 đó là Sophia Smith, một trong 14 cầu thủ Mỹ lần đầu dự World Cup. Các huyền thoại như Morgan và Megan Rapinoe chỉ nhận điểm 5, điểm trung bình. Các nhà vô địch thế giới đã thắng trận đầu tiên không nằm ngoài bất ngờ, nhưng chẳng có sự vui vẻ nào cả vì về cơ bản, tỷ số 3-0 trước Việt Nam không phải là kết quả tốt cho triển vọng vô địch lần thứ 3 liên tiếp của Mỹ tại giải lần này.

Những con số không biết nói dối. Trong một trận đấu mà Mỹ tung đến 28 cú sút cầu môn thì ghi 3 bàn thắng là quá ít. Trận đấu với Việt Nam dự kiến sẽ là “sân khấu” tôn vinh các huyền thoại như Morga hay Rapinoe, nhưng rốt cục họ chỉ để lại sự nặng nề về tuổi tác, khiến giới hâm mộ xứ cờ hoa không thể không lo lắng. Đến việc ghi bàn trên chấm phạt đền còn quá khó, thì liệu Mỹ có phải là ứng viên số 1 của chức vô địch năm nay hay không?

Nhưng đó là chuyện của Mỹ, bởi thực ra, nhân vật chính của trận đấu mở màn bảng E lại là Việt Nam. Trước trận đấu, Forbes gọi đây là cuộc đấu “David vs Goliah” nhưng kết quả đã nói lên tất cả. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có một trận đấu can trường và bản lĩnh. Họ để thua nhà vô địch thế giới 0-3 theo cách mà niềm tin được nhân lên gấp 3 lần so với trước khi giải đấu khai mạc. Đến tận phút cuối trận, người ta vẫn thấy các cầu thủ Việt Nam lên bóng bên cánh trái tuyển Mỹ với ít nhất 3 chiếc bóng áo đỏ tham gia vào pha phản công ấy.

Hãy chú ý đến điều này. Trận Mỹ - Việt có đến 17 phút bù giờ chính thức và 19 phút trên thực tế. Nghĩa là các cô gái của chúng ta đã chơi một trận đấu 109 phút trước đội bóng số 1 thế giới mà vẫn bảo đảm trạng thái thể lực để tổ chức một đợt phản công có ý tưởng rõ ràng trong các phút cuối. Người Mỹ ghi bàn thứ 3 ở phút 77, thời điểm mà 4 năm trước, họ ghi thêm đến 5 bàn thắng nữa vào lưới Thái Lan để hoàn tất chiến thắng có cách biệt lớn nhất lịch sử World Cup (13-0) nhưng trước Việt Nam, họ không thể làm điều tương tự dù là 1 bàn thắng trong hơn 20 phút còn lại của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã thành công với những bước chân đầu tiên tại World Cup của mình.

Chúng ta đã thua trận đấu lịch sử theo cách của mình, cách mà chúng ta đã làm để giành suất dự World Cup, cách mà thầy trò HLV Mai Đức Chung sẳn sàng tạo nên lịch sử ở các trận đấu còn lại. Họ, các cô gái áo đỏ và ông thầy 74 tuổi đã có 109 phút can trường. Lịch sử đã xảy ra và tiếp tục vẫy gọi những chiến binh Sao Vàng.