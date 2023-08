VTV Bình Điền Long An thắng Bộ tư lệnh Thông tin, vô địch giải các câu lạc bộ trẻ toàn quốc

Chung kết nội dung nữ của giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 đã thi đấu tối 11-8 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình với sự góp mặt của hai đội bóng mạnh nhất là VTV Bình Điền Long An và Bộ tư lệnh Thông tin.

Chắc chắn, hai đơn vị này vẫn đang dẫn đầu cả nước về công tác đào tạo cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ vì thế những người có mặt thi đấu trận chung kết được xem là các tay đập triển vọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam ở tương lai.

Đang có những tay đập đạt phong độ tốt nhất, HLV Ngô Thị Vàng (VTV Bình Điền Long An) đã đưa ra sân các mũi đánh quan trọng như Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Như Ngọc, Lê Như Anh, Phan Khánh Vy, Nguyễn Lan Vy và đội hình này chơi thật sự ổn định khi có cầu thủ chuyền hai Lê Lê Bách Hợp là người tổ chức bóng. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Lê Lê Bách Hợp đã nhận danh hiệu cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất và trong trận chung kết ở Ninh Bình tối 11-8, gương mặt trẻ này tiếp tục chơi ổn định và giúp đội bóng của mình có những đường tấn công hiệu quả. Cũng phải nói thêm, đội hình trẻ của VTV Bình Điền Long An đang có được tay đập Trà My chơi thật sự mạnh mẽ, vì vậy họ đã khiến hàng chắn của Bộ tư lệnh Thông tin gặp khó khăn trong phòng thủ.

Bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc đã có trên sân các tay đập quan trọng trong đội hình nữ trẻ Bộ tư lệnh Thông tin như Ngô Bích Huệ, Lại Thị Khánh Huyền, Vũ Hồng Thảo Hương, Phạm Thị Quỳnh Hương, Đỗ Hồng Linh, Nguyễn Phương Thùy. Tiếc rằng, trong một tối chưa đạt tinh thần cao nhất, cầu thủ Bộ tư lệnh Thông tin không thể khắc chế được các mũi đánh của VTV Bình Điền Long An nên thua tại chung kết.

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 (25/17, 25/14, 25/14) qua đó giành ngôi vô địch ở giải. Đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin là nhà vô địch của giải 2022 đã trở thành cựu vương. Đáng chú ý, HLV Ngô Thị Vàng và các học trò của VTV Bình Điền Long An đã thâu tóm được ngôi vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia 2023 và vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 ở năm nay.

Về nam, tại trận tranh HCĐ, đội nam trẻ Biên Phòng thắng Ninh Bình 3-0. Vào tối 12-8, giải sẽ bế mạc với trận chung kết nam giữa Thể Công và Hà Nội.