VTV Bình Điền Long An gần như hoàn tất danh sách dự vòng 1 vô địch quốc gia

Đội hình đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 gần như đã được định hình để đăng ký với Ban tổ chức.

Ngay trong những ngày đầu năm nay, VTV Bình Điền Long An là một trong những đội sẽ dự cúp Hoa Lư – Bình Điền 2023 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

HLV trưởng Lê Thái Bình đã đăng ký danh sách chính thức dự cúp Hoa Lư – Bình Điền gồm các tay đập Trà My, Kim Thanh, Mỹ Duyên, Mỹ Tiên, Quế Nhi, Như Anh, Khánh Đang, Kim Thoa, Quí Quyên, Mỹ Tiên, Lan Vy, Như Ngọc, H’Mia Êban, Mỹ Hằng. Đang thi đấu tại giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không góp mặt cùng VTV Bình Điền Long An tại mùa giải vô địch quốc gia 2023.

Với những con người đang có, dễ hiểu, việc dự cúp Hoa Lư – Bình Điền 2023 là dịp để HLV Lê Thái Bình kiểm tra chuyên môn và sự phối hợp đội hình ở đội bóng do ông đang sắm vai trò tân HLV trưởng. Ngay sau giải đấu ở Ninh Bình thì thời gian diễn ra của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ kế tiếp nên gần như chắc chắn các cầu thủ trên là người sẽ được đăng ký chính thức trong thành phần VTV Bình Điền Long An. Vắng Trần Thị Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An có sự bổ sung chủ công H’Mia Êban từ đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk và mọi người chờ đợi cô sẽ thể hiện tốt khả năng như phong độ của mình những mùa giải trước.

Ban tổ chức cúp bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền 2023 đã họp triển khai công tác tổ chức trong ngày 1-2 vừa qua, qua đó thời gian diễn ra giải là từ ngày 11 tới 16-2. Sáu đội nam góp mặt gồm Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, Tràng An Ninh Bình (chủ nhà) và 6 đội nữ đã đăng kí gồm Hóa chất Đức Giang HN, VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa, Bộ tư lệnh Thông tin, Thái Bình và Ninh Bình (chủ nhà).

Với chương trình của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng A nữ cùng Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Ngân hàng Công thương và Thái Bình. Bảng này sẽ thi đấu tại Bắc Ninh từ ngày 24-2 tới 5-3.