VTV Bình Điền Long An đạt được thỏa thuận thuê chủ công Odina Aliyeva (Azerbaijan)

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sẽ có chủ công người Azerbaijan tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 nhằm tăng cường chuyên môn.

Trao đổi ngày 14-8 với SGGP, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An – ông Thái Bửu Lâm cho biết “chúng tôi đang có sự chuẩn bị chuyên môn cho đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Tới lúc này, sơ bộ đội bóng đã đạt được thỏa thuận để tay đập Odina Aliyeva tới thi đấu. Đây là cầu thủ phù hợp với chuyên môn của đội bóng VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải làm việc cùng Liên đoàn để có đăng kí thủ tục thi đấu đúng theo luật của bóng chuyền quốc tế đối với ngoại binh”.

Cũng theo chia sẻ của ông Lâm, nếu không có gì thay đổi, dự kiến trong tháng 10-2023 cầu thủ Odina Aliyeva sẽ tới Việt Nam và hội quân cùng đồng đội ở VTV Bình Điền Long An.

Odina Aliyeva là cầu thủ kinh nghiệm của bóng chuyền nữ Azerbaijan. Chủ công này hiện đang là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của Azerbaijan. Đáng kể, tay đập này rất quen thuộc với bóng chuyền châu Á khi khoác áo thi đấu tại Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Tay đập này đang khoác áo thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Thâm Quyến ở giải nhà nghề Trung Quốc.

Năm 2022, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức cho phép các đội bóng góp mặt giải bóng chuyền vô địch quốc gia và giải bóng chuyền hạng A toàn quốc được thuê ngoại binh. Tuy nhiên, đội nữ VTV Bình Điền Long An là một trong số ít đội không thuê ngoại binh thời điểm trên. Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, VTV Bình Điền Long An cũng không thuê ngoại binh. Tới vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội bóng của HLV trưởng Lê Thái Bình sẽ có sự bổ sung Odina Aliyeva nhằm tăng cường chuyên môn.

Chủ công Odina Aliyeva có khả năng bật đà tấn công 3m15 và khả năng bật đà chắn bóng là 2m95.