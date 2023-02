VTV Bình Điền Long An chưa chiến thắng còn chủ nhà nam Ninh Bình có niềm vui

Ngày 11-2, giải đấu đã khai cuộc tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Cuộc so tài của nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang HN diễn ra sớm nhất và được người hâm mộ chú ý đáng kể bởi đây là trận đấu ở một giải chính thức đầu tiên mà HLV Lê Thái Bình (VTV Bình Điền Long An) ra mắt ở vai trò HLV trưởng.

Đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất đang có, HLV Lê Thái Bình đã chờ đợi một kết quả tốt tuy nhiên cầu thủ VTV Bình Điền Long An chưa tạo được sự ổn định ở chuyên môn do phần lớn cầu thủ còn ở độ tuổi trẻ. Khép lại trận đấu, VTV Bình Điền Long An thua 0-3 trước đối thủ bằng tỉ số ván lần lượt là 16/25, 13/25, 16/25. Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An là nhà vô địch của giải đấu này. Trong trận đấu trên, cầu thủ chơi ở vị trí chuyền 2 người Thái Lan của Hóa chất Đức Giang HN là Tichaya Boonlet đã chơi hiệu quả, góp công lớn trong chiến thắng đầu tay cho thầy trò HLV trưởng Padejsuk Wannachote.

Hai trận đấu của bảng nam diễn ra trong ngày đầu tiên của giải là Thể Công gặp Biên Phòng và Ninh Bình gặp Hà Tĩnh đã có những bất ngờ đáng kể.

Chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy cùng Nguyễn Văn Hạnh đã ra sân thi đấu chính thức trong màu áo đội Thể Công tuy nhiên họ lại chưa thể vượt hẳn lên thể chiến thắng trước hàng chắn của Biên Phòng. Đây là trận đấu có cuộc so kè khá hấp dẫn vì ván đầu, cầu thủ hai bên phải đi đến điểm bóng thứ 37 mới kết thúc được ván đấu và Biên Phòng là người vượt lên bằng kết quả 37/35. Ván thứ tiếp theo, Văn Hiệp, Ngọc Thuân (Biên Phòng) và đồng đội chơi mạnh mẽ tiếp tục thắng 25/23 trước đối thủ Thể Công và ván cuối đội Biên Phòng thắng dễ 25/13. Chung cuộc Biên Phòng vượt qua đối thủ 3-0 ở trận đầu tiên.

Trong trận còn lại, chủ nhà nam Ninh Bình gặp Hà Tĩnh nhưng không hề áp đảo đối thủ dù đưa ra sân tay đập ngoại binh người Azerbaijan là Andrei Vasilenko. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn là chiến thắng, Ninh Bình vượt qua đối thủ bằng kết quả 3-1 (25/23, 17/25, 25/22, 25/23) để hướng tới cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại giải đấu của mình. Cũng ở ngày đầu tiên của giải, đội nữ chủ nhà Ninh Bình gặp Thanh Hóa ở buổi tối muộn. Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2023 thi đấu tới hết ngày 16-2. Theo quy định, mỗi đội vô địch nam, nữ sẽ nhận thưởng 300 triệu đồng/đội.