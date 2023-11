Vòng chung kết giải vô địch quốc gia: Đội nam Biên Phòng, nữ Ninh Bình vào chung kết sau nhiều năm chờ đợi

Bán kết giải năm nay thi đấu các trận sớm ở chiều 18-11 cùng lúc tại nhà thi đấu thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam, nội dung nữ) và nhà thi đấu thành phố Nha Trang (Khánh Hòa, nội dung nam).

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng) gặp đối thủ nhiều duyên nợ là nam Thể Công-Tân Cảng tại bán kết đầu tiên của nam. Với chiến thắng toàn diện tại 8/8 trận ở 2 lượt vòng bảng giải năm nay, đội nam Biên Phòng được đánh giá có ưu thế hơn trước trận bán kết này. Dù thế, bên kia mành lưới, HLV Thái Anh Văn (Thể Công-Tân Cảng) có trong tay những mũi đánh đáng gờm như Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Vũ Hoàng hay ngoại binh Kittithad Nuwaddee khiến Biên Phòng phải dè chừng.

Ván đầu, lần lượt các cầu thủ Biên Phòng như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Duy Tuyến, Văn Thành và ngoại binh Jakkrit Thanomnoi chơi khá gắn kết và tấn công sắc nét. Các đường bóng phối hợp của đội này đều từ cầu thủ chuyền hai Đinh Văn Duy tạo ra và đồng đội tấn công chính xác xé tan hàng chắn Thể Công-Tân Cảng. Kết thúc ván đấu, cầu thủ Biên Phòng thắng 25/17. Ván thứ 2, HLV Thái Anh Văn điều chỉnh hiệu quả hơn hàng trước và hàng sau nên cầu thủ Thể Công-Tân Cảng lấy lại tinh thần, thắng 25/18.

Tuy nhiên, ở 2 ván còn lại, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân chơi quá hiệu quả để là người đập bóng ghi điểm chủ lực cùng đồng đội Biên Phòng thắng tiếp 25/21, 25/19. Chung cuộc, đội nam Biên Phòng thắng 3-1 và giành quyền vào chung kết. Khép lại trận bán kết, HLV trưởng Trần Đình Tiền cùng các học trò vỡ òa cảm xúc mừng chiến thắng và tất cả hét vang niềm vui trong tiếng cười hạnh phúc trên sân đấu.

Sau 11 năm, Biên Phòng mới tận hưởng được niềm vui góp mặt ở chung kết giải vô địch quốc gia. Năm 2011, họ đã lọt vào chung kết giải đấu và lên ngôi vô địch. Thật hữu duyên, năm 2011 đội Biên Phòng góp mặt tại chung kết cũng là vòng chung kết giải tổ chức ở nhà thi đấu thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Niềm vui ấy của đội nam Biên Phòng cũng tương tự như niềm vui vỡ òa của cầu thủ nữ Ninh Bình. Họ đã gặp đội VTV Bình Điền Long An ở bán kết đầu tiên nội dung nữ năm nay.

VTV Bình Điền Long An là đội khởi đầu tốt hơn khi lần lượt Khánh Vy, Trà My, Kim Thanh và ngoại binh Odina đập bóng ghi điểm chiến thắng liên tiếp tại 2 ván đầu bằng tỷ số 25/20, 25/20. Bước ngoặt của trận đấu nằm ở ván thứ 3, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) điều chỉnh rút chuyền hai Vi Thị Nhi Yến ra sân và thay bằng cầu thủ Hoài My.

Chính sự thay đổi này giúp đội bóng cố đô Hoa Lư chơi hiệu quả hơn và bóng vào tầm đánh của Bích Tuyền, Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh phù hợp nhất. Đội nữ Ninh Bình đã gây bất ngờ khi thắng lại 3 ván còn lại bằng tỷ số 25/17, 25/21, 15/7. Chiến thắng giúp đội nữ Ninh Bình lọt vào chung kết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, bóng chuyền nữ Ninh Bình mới lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia. Thua trận, VTV Bình Điền Long An sẽ dự trận tranh hạng 3 tại giải (năm ngoái, đội này thắng Ninh Bình ở trận tranh hạng 3).