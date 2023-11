Vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023: Chờ đón nhà vô địch mới

Cuộc chiến cân sức

Cú sốc lớn nhất ở lượt tứ kết diễn ra tối 17-11 là việc đội nam đương kim vô địch quốc gia Ninh Bình ngã ngựa thua 2-3 trước nam Hà Tĩnh. Thầy trò HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) chính thức hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, và chỉ còn lượt đấu phân hạng của mình. Thua trận trước đội nam Hà Tĩnh, đội nam Ninh Bình cũng không hiện thực được mục tiêu tìm cơ hội lập lịch sử vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp (họ đã vô địch năm 2021, 2022). Trước đó, đội nữ đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình thua tại tứ kết và hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở giải năm nay.

Các cặp bán kết của giải đấu đã được phân định, nội dung nam là Thể Công – Tân Cảng gặp Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa gặp Hà Tĩnh còn phía nữ có các cặp đấu Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước – Hóa chất Đức Giang tia sáng và Ninh Bình – VTV Bình Điền Long An.

Các đội lọt vào bán kết năm nay đều là những đội xứng đáng được thành quả trên, họ cùng sở hữu dàn cầu thủ ổn định chuyên môn. Trước giờ bán kết khai cuộc, giới chuyên môn khó đưa ra dự báo đội nào sẽ giành chiến thắng. Bởi vì, từng đội bóng dự bán kết giải năm nay có sự chuẩn bị kỹ càng chuyên môn và sở hữu dàn cầu thủ vượt trội trong nhiều vị trí.

Điều phản ánh thực tế nhất là những đội bóng kể trên đạt sự kết hợp hài hòa giữa nội binh ở độ chín phong độ với mũi đánh ngoại binh làm nên sức mạnh tổng thể. Đội nam Thể Công -Tân Cảng và Biên Phòng cùng đang sở hữu các tay đập tốt nhất của bóng chuyền Quân đội lúc này như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Văn Nam, Ngọc Hoàng. Hà Tĩnh có sự ổn định với Đinh Văn Phương, Trần Đức Hạnh trong khi Sanest Khánh Hòa dù không sử dụng nhiều Từ Thanh Thuân nhưng lại có Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư chơi thành công.

Về nữ, 4 đội bóng dự bán kết đều là các đội đang sở hữu các tuyển thủ quốc gia tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội nữ Ninh Bình có Nguyễn Thị Trinh, đội VTV Bình Điền Long An có chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Khánh Đang trong khi Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước có Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Lâm Oanh còn Hóa chất Đức Giang tia sáng thì sở hữu Tú Linh, Bích Thủy, Lý Luyến và Thanh Liên. Từng người họ là trụ cột của đội bóng nên chắc chắn rất quyết tâm tìm chiến thắng cùng đơn vị chủ quản tại bán kết lần này. Vé chung kết chỉ dành cho 2 đội nam, 2 đội nữ xuất sắc nhất và ngôi vô địch chỉ có 1 đối với nam, 1 đối với nữ. Sự thể hiện chuyên môn trên sân sẽ phản ánh thành tích chung cuộc.

Ngoại binh nào ổn nhất?

Tất cả 4 đội nam, 4 đội nữ lọt vào bán kết giải năm nay đều dựa tối đa khả năng tấn công ghi điểm từ ngoại binh của mình. Từng cầu thủ ngoại của các đội có dấu ấn đáng kể. Ai là người chơi tốt nhất là điều khó so sánh do trong từng đội hình thì từng người họ phát huy thế mạnh của riêng mình.

Nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng đang đặt tất cả hy vọng vô địch quốc gia 2023 lên đôi tay ngoại binh Polina. Cầu thủ người Azerbaijan đang là tay đập ghi điểm tốt nhất của đội bóng. Nếu cô chơi tốt, đội đương kim á quân quốc gia thi đấu thăng hoa nhưng nếu tay đập này không hiệu quả là lập tức đội bóng bị xuống tinh thần. Trong lúc đó, nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước có sự mạnh chính ở mũi đánh người Bulgaria Slavina Koleva nên các hàng chắn rất cẩn trọng đối với tay đập này.

Hiện tại, cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao về chuyên môn là ngoại binh Odina Aliyeva của VTV Bình Điền Long An bởi ngoại binh trên tấn công tốt, chắn bóng hiệu quả và đặc biệt cải thiện triệt để khâu bắt bóng bước 1 cho đội bóng của HLV Lê Thái Bình. Đó là lý do, đội nữ VTV Bình Điền Long An chơi khởi sắc ở vòng 2 và lượt tứ kết vừa qua. Gương không được nhắc nhiều là chủ công Darin Pinsuwan của nữ Ninh Bình nhưng tay đập người Thái Lan vẫn có khoảnh khắc xuất thần để đập bóng khiến hàng chắn các đối thủ vất vả cản phá.

Lượt bán kết nam, nữ của giải năm nay sẽ thi đấu theo các khung giờ 14 giờ 30 và 19 giờ 30 tại ngày 18-11.