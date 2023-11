Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Vé vòng chung kết nam sớm xác định với Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa

Các đội bóng nam như Biên Phòng, Thể Công-Tân Cảng, Sanest Khánh Hòa đã xem như cầm chắc vé dự vòng chung kết giải năm nay dù cho họ mới đấu hai lượt trận của vòng 2 giải vô địch quốc gia. Điều này được giới chuyên môn nhìn nhận chắc chắn bởi cùng kết quả tốt tại vòng 1 và những trận đã thắng ở vòng 2 thì các đội bóng này khó có thể rơi vé khỏi tay.

Tại Đà Nẵng, trận tâm điểm ở tối 5-11 giữa Biên Phòng và Ninh Bình đã được người hâm mộ dõi theo đông đảo. HLV Trần Đình Tiền và các cầu thủ áo lính Biên Phòng có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 để tiếp tục đứng đầu bảng đấu. Đội nam Ninh Bình đang là đương kim vô địch quốc gia đồng thời đang cạnh tranh trực tiếp suất dự vòng chung kết với Biên Phòng nhưng để thua trận trên đã ảnh hưởng đáng kể trong tính toán chuyên môn của HLV Bùi Trung Thảo. Phải thấy rằng, đội hình Biên Phòng đang đồng đều nhất trong các đội của giải nam ở vòng 2 giải năm nay. Biên Phòng là đội bóng nằm trong số ít đơn vị chỉ sử dụng cầu thủ nội mà mình đào tạo, không thuê tăng cường nội binh trong khi những đội bóng ở nhóm trên như Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thể Công – Tân Cảng đều có sự tăng cường đáng kể. Hiện tại, 2 mũi đánh tốt nhất của Biên Phòng chính là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và đối chuyền Phạm Văn Hiệp và họ cùng là tuyển thủ quốc gia.

Đội nam Biên Phòng toàn thắng ở vòng 1 và có 2 trận thắng tại vòng 2 tới lúc này nên an toàn ở vị trí số 1 của mình.

Cũng ở bảng đấu tại Đà Nẵng, cơ hội tranh suất còn lại dự vòng chung kết sẽ là cuộc ganh đua giữa Ninh Bình cùng chủ nhà nam Đà Nẵng. Việc đội bóng của HLV Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng) thua Hà Nội ngay trận đầu tiên đã khiến họ chưa thể an tâm trong khi Ninh Bình vẫn đủ cơ hội vượt lên về điểm số. Từ nay tới khi vòng 2 khép lại (ngày 12-11), các lượt trận đều có tính sống còn đối với đội nam Đà Nẵng và Ninh Bình. Tại bảng này, việc xuống hạng của VLXD Bình Dương đã chắc chắn do thầy trò HLV Dương Tấn Vinh vẫn chưa có chiến thắng còn nhóm ở trên là Biên Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình đều đủ điểm và an toàn.

Cuộc đấu tại bảng nam ở Đắk Nông gần như an bài. Đội Sanest Khánh Hòa của HLV Bùi Quang Ngọc chiến thắng qua 2 trận đầu tiên trước Long An và Hà Tĩnh nên chắc chắn có một suất dự vòng chung kết do điểm số trong vùng an toàn. S.Khánh Hòa toàn thắng ở vòng 1 và thắng 2 trận đầu tiên của mình tại vòng 2 nên yên tâm trong nhóm đầu của bảng.

Nam Thể Công-Tân Cảng tạm ở vị trí thứ nhì lúc này. Sự cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự vòng chung kết của họ tới từ đội nam Hà Tĩnh. Cơ hội để Hà Tĩnh có thể vượt Thể Công-Tân Cảng giành vé dự vòng chung kết vẫn còn với thầy trò HLV Thái Quang Lai. Tuy nhiên, Thể Công-Tân Cảng đang trình diễn lối đánh tốc độ ở vòng 2 này bằng sự kết hợp hiệu quả của cặp tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy và ngoại binh Thái Lan Kittithad Nuwaddee nên chiến thắng đội bóng áo lính là rất khó. Trận đấu giữa 2 đội bóng này vào ngày 12-11 sẽ có tính chất quyết định cuối cùng. Trong bảng này, cuộc đua trụ hạng giữa Long An và TPHCM chưa ngã ngũ do từng đội còn cơ hội của mình đồng thời lượt đấu vẫn diễn ra tới hết ngày 12-11.

Về nữ, đội bóng đầu tiên giành vé dự vòng chung kết giải năm nay dù mới đấu 2 lượt trận của vòng 2 là Hóa chất Đức Giang tia sáng.

Bắt đầu từ hôm nay 6-11, vòng 2 của giải bước vào giai đoạn chỉ diễn ra mỗi ngày một trận tại các bảng ở Đắk Nông và Đà Nẵng nhằm tạo tính hấp dẫn tới người xem.