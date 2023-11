Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Hoàn tất các cặp đấu tứ kết và xác định đủ 4 đội rớt hạng

Ngày cuối 12-11 của vòng 2 giải năm nay chỉ chứng kiến một bất ngờ đáng kể nhất là việc đội nữ Thanh Hóa chiến thắng trước Quảng Ninh qua đó giành tấm vé trụ hạng vào phút cuối. Trận đấu đã diễn ra tại nhà thi đấu ở Đắk Nông và đúng như dự báo từ trước khi khai cuộc, cầu thủ nữ Thanh Hóa ra sân với quyết tâm cao nhất để tìm cơ hội chiến thắng. Có thể thấy, đối thủ nữ Quảng Ninh đã an toàn và có suất dự tứ kết do vậy không quá quyết liệt ở trận đấu cuối này và các tay đập của HLV Trần Đăng Thành (Thanh Hóa) chơi khởi sắc. Khép lại trận đấu, nữ Thanh Hóa thắng 3-0 (25/22, 25/22, 25/22) và giành được tấm vé trụ hạng đầy cam go. Khi đội nữ Thanh Hóa có được kết quả trên đồng nghĩa nữ Kinh Bắc Bắc Ninh chính thức nhận suất rớt hạng tại bảng này.

Trong ngày thi đấu, một số trận còn lại đã diễn ra khi Geleximco Thái Bình thua 0-3 Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước thắng Ngân hàng Công thương 3-0, VTV Bình Điền Long An thua 2-3 Hóa chất Đức Giang tia sáng (nữ). Về nam, Đà Nẵng thua Ninh Bình 0-3, Thể Công-Tân Cảng thắng Hà Tĩnh 3-0.

Như vậy vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chính thức kết thúc. Các đội bóng bị rớt hạng là TPHCM, VLXD Bình Dương (nam) và TPHCM, Kinh Bắc Bắc Ninh (nữ).

Sau vòng 2, ban tổ chức đã xác định xong các cặp đấu của lượt tứ kết giải năm nay. Đối với nữ, các trận tứ kết là Ninh Bình-Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An-Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang tia sáng-Ngân hàng Công thương, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước-Quảng Ninh.

Các trận tứ kết của nam là Sanest Khánh Hòa-Đà Nẵng, Ninh Bình-Hà Tĩnh, Biên Phòng-Long An, Thể Công-Tân Cảng gặp Hà Nội.

Có 3 đội bóng toàn thắng sau vòng 1 và vòng 2 giải năm nay là nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng, nam Sanest Khánh Hòa, nam Biên Phòng.

Lượt tứ kết của nữ cùng vòng chung kết sẽ tổ chức tại Quảng Nam trong khi lượt tứ kết và vòng chung kết của nam diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Các trận đấu kéo dài từ ngày 16 tới 19-11.

Hiện tại, hai đội đang giữ ngôi vô địch quốc gia là nữ Geleximco Thái Bình và nam Ninh Bình.