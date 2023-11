Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Đội nam Long An chưa giành được chiến thắng

Không gặp áp lực về việc tranh suất trụ hạng do đã an toàn, tuy thế đội bóng chuyền nam Long An vẫn chưa có được chiến thắng tại vòng 2 giải đấu năm nay.