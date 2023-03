Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Xác định dần thứ hạng tại bảng B

Chỉ còn 6 trận đấu trong các ngày 18 và 19-3 là vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 thi đấu ở bảng B sẽ khép lại. Đồng thời, những trận đấu này là trận cuối cùng của cả vòng 1 năm nay.

Trong ngày thi đấu trước đó, đội nam Biên Phòng thắng 3-0 (25/18, 25/14, 27/25) VLXD Bình Dương cũng đồng nghĩa đã đảm bảo được một vé tới Phú Thọ dự cúp Hùng Vương 2023. Đội bóng mặc áo lính đã có những chiến thắng trước Thể Công cùng Long An trước đó nên tấm vé đứng trong nhóm đầu của bảng đấu là đã chắc tay. Ngày cuối cùng của vòng 1, Biên Phòng sẽ gặp Ninh Bình và trận đấu vẫn là một cuộc so tài được dự liệu thu hút đông đảo người theo dõi.

Tại bảng này, về lý thuyết, đội nam Thể Công và Ninh Bình đang tranh tấm vé còn lại dự cúp Hùng Vương 2023 tuy nhiên, Thể Công đang lợi thế hơn.

Về nữ, việc thắng Thanh Hóa 3-0 (25/17, 25/11, 25/19) giúp nữ Bộ tư lệnh Thông tin tự tin hơn trong cơ hội ở nhóm đầu của bảng. Dù để thua đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang 0-3 trước đó nhưng hiện tại, nữ Bộ tư lệnh Thông tin vẫn sáng cửa dự cúp Hùng Vương 2023. Tấm vé để vào nhóm đầu bảng của bảng đấu này được dự liệu khó rơi khỏi tay đội Hóa chất Đức Giang.

Tại lượt cuối, các trận sẽ diễn ra gồm VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang; Bộ tư lệnh Thông tin – TPHCM (nữ); Thể Công – Long An (nam); Hóa chất Đức Giang – Thanh Hóa, TPHCM – VTV Bình Điền Long An (nữ); Biên Phòng – Ninh Bình (nam). Dù có những đoán định chiến thắng có thể nghiêng về đội bóng được đánh giá cao hơn về đội hình nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn chờ những sự bất ngờ để giải đấu có thêm tính hấp dẫn.

Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, 4 đội nam và 4 đội nữ có kết quả tốt nhất ở hai bảng A và B sẽ có mặt tại Phú Thọ thi đấu cúp Hùng Vương 2023 từ ngày 23 tới 26-3.