Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Đội nam Long An yên tâm hơn với chiến thắng đầu tay

Hai đội bóng VLXD Bình Dương và Long An đã chơi khá giằng co nhưng chung cuộc chỉ một đội có được niềm vui thắng lợi...

Lượt trận tiếp theo của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 tại bảng B thi đấu ở Gia Lâm (Hà Nội) chứng kiến cuộc so tài khá quyết liệt giữa nam VLXD Bình Dương và Long An.

Nhà thi đấu trong ngày tranh tài không có nhiều khán giả vào cổ vũ tuy nhiên với hai đội bóng, đây là trận then chốt bởi họ chưa có được chiến thắng nào và ai là người giành thắng lợi sẽ có một chút tự tin ở những cuộc đấu tiếp theo nhằm tìm điểm để tranh trụ hạng cho vòng 2.

Diễn biến trên sân khá giằng co và nó đã thể hiện qua việc cầu thủ VLXD Bình Dương và Long An phải cần tới 5 ván đấu mới kết thúc được trận. HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ (Long An) vẫn tin tưởng nhiều vào hai mũi đánh chủ lực là Lê Ngọc Trí và ngoại binh người Campuchia Vasana. Với sự tin tưởng này, cả hai đã chơi khá thành công trong trận đồng thời là những người ghi điểm nhiều nhất cho nam Long An. Với Lê Ngọc Trí, gương mặt được mượn về từ đội nam Vĩnh Long, đã chơi ngày càng chững chạc và chính pha đập bóng tấn công chính xác cuối cùng của chủ công này đã ghi điểm giúp nam Long An có chiến thắng chung cuộc.

Bên kia mành lưới, HLV Dương Tấn Vinh đã làm hết khả năng cũng như cầu thủ VLXD Bình Dương chơi lăn xả nhưng chiến thắng vẫn chưa mỉm cười với họ.

Chung cuộc, nam Long An thắng VLXD Bình Dương 3-2 (25/22, 19/25, 22/25, 25/23, 15/9) và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.