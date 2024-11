Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024

Bộ Công an đã họp báo công bố chính thức thông tin chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: MINH MINH

> Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 diễn ra tại Việt Nam ngày 6-12

Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã khẳng định sẽ tổ chức giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 ở Việt Nam với quyết tâm thành công, hiệu quả nhất. Ban tổ chức họp báo chính thức về giải trong ngày 29-11 tại Hà Nội.

Tới lúc này, giải đấu sơ bộ nhận được sự đăng ký của 29 đoàn. Trong đó 21 đoàn đã có danh sách chính thức. Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 nằm trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giải được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh từ ngày 6 tới 9-12 với khẩu hiệu xuyên suốt là “Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát taekwondo – người bảo vệ công dân toàn cầu”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam – đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cho biết giải đấu sẽ thu hút khoảng 2.000 đại biểu tham dự trong đó riêng đoàn chủ nhà taekwondo Cảnh sát Công an Nhân dân Việt Nam sẽ có 1 trưởng đoàn, 7 HLV, 70 VĐV. Mục tiêu của đoàn chủ nhà là thi đấu đạt kết quả tốt nhất. “Ban tổ chức và đơn vị Quảng Ninh có sự kiểm tra kỹ lưỡng công tác tổ chức cũng như cơ sở vật chất phục vụ giải đấu để đảm bảo tốt nhất chuyên môn khi tranh tài”, đại diện Ban tổ chức khẳng định.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam là chủ nhà của Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng. Các võ sỹ sẽ thi đấu theo 2 hạng mục gồm nội dung của Giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 (đối kháng, quyền, công phá, thi đấu đồng đội đối với nam, nữ các độ tuổi, hạng cân quy định của chuyên môn) và Lễ hội cảnh sát taekwondo châu Á 2024 (đối kháng, quyền (A/B), công phá, quyền tự do, thể dục taekwondo, thi đấu toàn đội). Với đối kháng, ban tổ chức đưa vào thi đấu 16 hạng cân (hạng cân thuộc Olympic), biểu diễn quyền có 5 nội dung và 5 nội dung của công phá, kỹ năng tự vệ, tấn công, biểu diễn võ thuật.

MINH CHIẾN