Vidic: “Mainoo làm tôi nhớ đến Modric”

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo tiếp tục ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp mới chớm nở của mình khi giúp Man.United hòa Liverpool 2-2, đến mức một ngôi sao cũ của Quỷ đỏ là Nemanja Vidic phải thốt lên so sánh anh với huyền thoại của Real Madrid và tuyển Croatia là Luka Modric.

Bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 67 trong trận cầu đỉnh cao ở Old Trafford đã giúp của Mainoo trở thành cầu thủ ở tuổi 18 ghi bàn thắng vào lưới Liverpool kể từ Cesc Fabregas cho Arsenal năm 2005. Tiền vệ trẻ người Anh đã có bàn thắng thứ 3 ở mùa giải này, nhưng là bàn đầu tiên anh ghi tại Old Trafford. Tài năng này đã vui mừng chạy nhanh đến cột cờ góc để chào đám đông đang ăn mừng. Mainoo chia sẻ với Sky Sports: “Thật là một cảm giác khó tin khi ghi bàn thắng đầu tiên ở Old Trafford, và làm được điều đó trong trận đấu này thậm chí còn đặc biệt hơn”.

Trận ra mắt cho Man.United tại Premier League, chiến thắng 3-0 tại Everton vào tháng 11 năm ngoái, Mainoo “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giờ đây anh đã là một vị trí xuất phát thường xuyên của HLV Erik the Hag, với 17 lần ra sân ở Premier League và là 23 trận trên mọi đấu trường. Thậm chí, Mainoo cũng đã có lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Anh trong giải đấu quốc tế vừa qua. Rõ ràng, không chỉ Man.United, người hâm mộ nước Anh sẽ hy vọng được thấy nhiều điều đặc biệt hơn thế nữa từ chàng trai trẻ này.

Cựu trung vệ nổi tiếng của Quỷ đỏ, Nemanja Vidic thật sự ấn tượng với Mainoo, khi đánh giá trên với Premier League Productions: “Mainoo thật tuyệt vời, đặc biệt là nhận thức của cậu ấy trong những lĩnh vực này. Đôi khi cậu ấy làm tôi nhớ đến Modric. Cậu ấy luôn nghe thấy ai đứng sau mình. Bạn có thể thấy Mainoo thực hiện pha chạm bóng đầu tiên, ngay lập tức di chuyển sang một bên và tung ra một cú sút tuyệt vời. Thật khó để ngăn cản”.

PHI SƠN