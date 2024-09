Tại sao chi tiêu chuyển nhượng ở Premier League mùa hè này lại giảm?

Theo Transfermarkt, chi tiêu ròng của các câu lạc bộ Premier League mùa hè này là khoảng 629,8 triệu bảng (827,7 triệu USD). Con số này giảm hơn 40% so với mức 1,070 tỷ bảng Anh (1,406 tỷ USD) của năm 2023. Ít hơn bất kỳ mùa nào kể từ năm 2019, ngoại trừ mùa hè năm 2021 bị ảnh hưởng bởi COVID. Và nếu điều chỉnh theo lạm phát, thì đó là mức thấp nhất kể từ mùa hè năm 2014 .

Các nhà kinh tế có thể gọi đó là một sự điều chỉnh, nhưng theo cách nói thông thường, nó đơn giản hơn thế nhiều: các câu lạc bộ đã chi tiêu quá mức và giờ đây … ngủ. Đơn giản là các câu lạc bộ ít sẵn sàng (và có khả năng) chi tiêu hơn. Mặc dù vẫn chi tiêu nhiều hơn các giải đấu trong nhóm "Big 5" khác (chi tiêu ròng của Premier League nhiều hơn Bundesliga và Serie A cộng lại).

Blogger tài chính bóng đá nổi tiếng, Swiss Ramble, gần đây đã đưa ra một cái con số rùng mình. Khoản lỗ hoạt động tăng hơn gấp ba lần, từ 413 triệu bảng Anh (542,3 triệu đô la) trong năm 2018-19 (trước đại dịch năm ngoái) lên 1,338 tỷ bảng Anh (1,75 tỷ đô la) trong năm 2022-23. Doanh số bán cầu thủ được cải thiện, nhưng không nhiều.

Kết quả cuối cùng? Các chủ sở hữu cần phải đút tay vào túi - dù bằng cách cho câu lạc bộ của họ vay tiền hay bơm vốn - để duy trì hoạt động. Thật vậy, khoản tài trợ của chủ sở hữu trị giá 1,1 tỷ bảng Anh (1,45 tỷ USD) trong năm 2022-23 là con số lớn nhất từng được ghi nhận.

Bây giờ, về cơ bản có ba lý do bạn đầu tư vào một doanh nghiệp:

1. Bạn thích tham gia đến mức không bị phiền toái bởi những mất mát. Có thể đó là vì bạn là một người hâm mộ, bạn thích địa vị mà nó mang lại hoặc vì nó là một phần của dự án dài hạn được tài trợ bởi những túi tiền thực sự rất sâu.

2. Công việc kinh doanh của bạn có lãi. Premier League, giải đấu giàu có và sinh lợi nhất thế giới, hiện tại chắc chắn là không.

3. Bạn nghĩ rằng công việc kinh doanh của mình sẽ có giá trị hơn trong tương lai, vì vậy bạn chấp nhận thua lỗ kéo dài ngày hôm nay. Bạn chắc chắn đã nhìn thấy tất cả những bảng xếp hạng "giá trị doanh nghiệp" của các câu lạc bộ mà một số người dân thèm thuồng. Vấn đề là những sự kiện gần đây lại cho thấy điều ngược lại. Nhà Glazer được cho là đã nghĩ rằng họ có thể nhờ ai đó mua Manchester United với giá lên tới 8 tỷ bảng Anh (10,5 tỷ USD) - cuối cùng họ chỉ bán hơn một phần tư số đó với mức định giá khoảng 5,25 tỷ bảng Anh (6,9 tỷ USD). Tập đoàn thể thao Fenway nghĩ rằng họ có thể bán toàn bộ hoặc một phần Liverpool với giá 3 tỷ bảng Anh (3,95 tỷ USD) - không ai thèm quan tâm. Elliott Management đã tìm được người đáp ứng mức định giá 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ USD) của họ đối với AC Milan - nhưng họ phải cho họ vay một khoản khá lớn để biến điều đó thành hiện thực.

Nhìn chung, lý do 1 rất hiếm và mọi người đã không còn tin vào lý do 3 ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, các câu lạc bộ tập trung vào lý do 2: Tiết kiệm là phương án tốt nhất. Họ nhận ra rằng mức chi tiêu khổng lồ trong những năm qua đã vượt xa mức tăng trưởng về doanh thu.

Hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đều đã có sân vận động hiện đại và họ thực sự không thể thu hút được nhiều người hâm mộ đến xem trận đấu hơn nữa. Với doanh thu phát sóng? Một lần nữa, Premier League, ngày nay đang nhận được ít hơn gần một phần ba từ thỏa thuận nội địa mới so với gần một thập kỷ trước. Bản quyền truyền hình về cơ bản là khó tăng thẳng đứng. Việc họ đang ký các hợp đồng dài hạn hơn (so với các thỏa thuận ba năm thông thường) cho thấy giải đấu thích sự ổn định hơn là đặt cược vào tăng trưởng.

Về doanh thu thương mại, thương quyền. Con số này tăng gần 40% so với năm 2019, điều này là tốt, nhưng một phần trong số đó thuộc về các hãng cá cược và tiền điện tử, cả hai đều có nguy cơ bị luật pháp loại bỏ. Trong mọi trường hợp, nó không thể bù đắp được khoản tăng lương của cầu thủ, vốn đã tăng gần một tỷ bảng chỉ riêng ở Premier League kể từ năm 2019.

Tiền lương tăng nhanh hơn doanh thu đồng nghĩa với thua lỗ, và khi mọi người không còn tin rằng sẽ có một ngày mai vàng son nào đó chứng kiến ​​ai đó sẽ trả hàng tỷ tỷ cho câu lạc bộ của họ -- thì đó là lúc họ cắt giảm. Quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League (PSR) và các quy tắc tương đương trong các giải đấu của UEFA là hậu quả.

Nói cách khác, con đường dẫn đến lợi nhuận - hay ít nhất là tiến gần hơn đến mức hòa vốn - không khó để tìm ra. Và các câu lạc bộ đã tìm ra điều đó. Họ đã cố gắng hết sức để loại bỏ những người có thu nhập cao. Từ việc Chelsea gửi Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Federico Chiesa, Victor Osimhen và Raheem Sterling đi tập luyện một mình để "khuyến khích" chuyển đi, đến việc Ilkay Gündogan bị hủy hợp đồng với Barcelona vài tháng sau một mùa giải xuất sắc, đến những cầu thủ tự do kỳ cựu như Adrien Rabiot , Memphis Depay, Mats Hummels và nhiều cầu thủ khác sẽ rời đi mà không có câu lạc bộ nào quan tâm, gần như mọi người đều cắt giảm.

Nhiều người nhận ra rằng tốt hơn hết bạn nên chi 40 triệu bảng cho một cầu thủ 21 tuổi với hợp đồng 5 năm với giá 3 triệu bảng một năm hơn là 30 triệu bảng cho một cầu thủ 30 tuổi với hợp đồng 4 năm với giá 6 triệu bảng/năm. Chúng có thể có giá tương đương nhau, nhưng cầu thủ 21 tuổi có thể tốt hơn và sẽ có giá trị bán lại; người 30 tuổi có lẽ sẽ không.

