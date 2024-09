Chelsea bán tài sản để tránh vi phạm PSR

Premier League đã chấp thuận thương vụ bán 2 khách sạn của chủ sở hữu Chelsea cho một công ty liên kết, động thái giúp The Blues tránh vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League (PSR) vốn sẽ khiến đội bóng bị trừ điểm.

Chelsea bán 2 khách sạn cho một công ty liên kết nhằm tránh vi phạm quy tắc tài chính (PSR).

Các khách sạn Millennium và Copthorne đã được Chelsea FC Holdings Ltd bán cho BlueCo 22 Properties Ltd vào tháng 6-2023. Cả 2 công ty này đều thuộc sở hữu của BlueCo 22 Ltd, công ty mẹ của Chelsea. Thỏa thuận này đảm bảo Chelsea tránh vi phạm các quy tắc chi tiêu của Premier League (PSR), tất nhiên, việc bán đã được giải đấu số một bóng đá Anh thông qua vì được coi là có giá trị thị trường hợp lý.

Theo đó, thỏa thuận này trị giá 76,5 triệu bảng, có nghĩa là Chelsea chỉ lỗ 89,9 triệu bảng thay vì 166,4 triệu bảng Anh trong tài khoản mùa giải 2022-23 của họ. Các quy tắc tài chính của Premier League cho phép các CLB chịu mức lỗ tối đa là 105 triệu bảng trong khoảng thời gian 3 năm liên tục. Chelsea trước đó luôn tự tin rằng họ sẽ tuân thủ tốt PSR.

Chelsea mùa hè này tiếp tục là một trong những đội chi tiêu lớn nhất Premier League, với số tiền là 202,6 triệu bảng được chi ra, trong đó khoảng một nửa được chi cho Pedro Neto (54 triệu bảng) và Joao Felix (46,3 triệu bảng). Tuy nhiên, The Blues cũng ghi nhận khoản lợi nhuận đứng đầu bảng về tiền mặt thu được từ việc bán cầu thủ, với 172,3 triệu bảng. Như vậy, Chelsea kết thúc mùa hè với chi tiêu ròng chỉ hơn 30 triệu bảng.

Trong các diễn biến khác. Man.United là đội chi nhiều thứ 2 cho thị trường, với con số 205,9 triệu bảng cho 5 tân binh. Brighton xếp thứ 3 với 192 triệu bảng, ngoài ra đội này cũng đã đồng ý ký hợp đồng với Willian Estevao (29,1 triệu bảng) và Mike Penders (17 triệu bảng) để gia nhập vào mùa hè tới.

Xét về doanh thu ròng trong mùa hè này, Man.City một lần nữa cho thấy sự hiệu quả tuyệt vời trong kinh doanh. Nhà vô địch Anh đứng thứ 2 sau Chelsea với khoản thu 158,9 triệu bảng từ bán cầu thủ - được thúc đẩy bởi việc bán tiền đạo Julian Alvarez cho Atletico Madrid với giá 82 triệu bảng. Tuy nhiên, việc họ chỉ chi 23 triệu bảng cho thương vụ Savinho và tài năng trẻ Divin Mubama, trong khi sở hữu lại Ilkay Gundogan theo dạng tự do, đồng nghĩa họ tận hưởng mức thu lãi kỷ lục hơn 130 triệu bảng.

PHI SƠN