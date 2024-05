Vì sao Real Madrid liên tục tạo nên phép màu ở Champions League?

“Đó là điều không thể giải thích được,” Carlo Ancelotti đã hơn một lần nói vào một đêm mà lẽ ra ông có thể nói về vô số yếu tố hoa mỹ nào đó liên quan đến tài nghệ cá nhân mình. Nhà cầm quân của Real Madrid tất nhiên đang nói về khả năng giành chiến thắng đáng kinh ngạc của đội bóng trong giải đấu này.

Ở phía bên kia, nhìn những người chiến thắng không ngừng nghỉ như vậy, Harry Kane đang cố gắng tìm hiểu vì sao mình không thể làm gì khác. Và đó chính là vấn đề - anh ấy trông thực sự bị đánh bại. Không thể không cảm thấy tiếc cho Kane, đặc biệt là với tình huống mà Thomas Tuchel nói là anh bị chấn thương lưng. Đó là phút 85 và Bayern Munich đã có một chân vào chung kết. Họ đang dẫn trước 1-0 và Real Madrid dường như không thể tìm được cách vượt qua Manuel Neuer. Thủ thành kỳ cựu người Đức ấy đã chơi rất xuất sắc, điều đó càng khó giải thích hơn khi anh ấy để bóng đến chân Joselu trong thời điểm quan trọng.

Người ghi bàn đã nghĩ gì? Chỉ hai năm trước, cựu tiền đạo của Stoke City, đã đến Paris với tư cách là một người hâm mộ - một Madridnista - xem Real Madrid giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Bây giờ anh ấy đã đưa họ trở lại ngày tháng đó, sau khi ghi thêm bàn thắng khác nhanh đến mức không ai có thời gian để hiểu tất cả.

“Nó lại xảy ra” Ancelotti mỉm cười, “điều đã xảy ra rất nhiều lần. Tôi không biết nữa”.

Tuy nhiên vẫn còn một cái gì đó to lớn hơn. Vẫn còn đó khoảnh khắc khó giải thích nhất trong đêm, có rất nhiều yếu tố đến mức khó có thể hiểu được. Cảm xúc của HLV Tuchel rất rõ ràng. Ông ta đã giận dữ. Mattijs de Ligt đã đưa bóng vào lưới trong một bàn gỡ hòa đầy kịch tính ở phút bù giờ nhưng tốc độ trận đấu đã cho thấy mọi chuyện không hề như vậy. Trợ lý đã treo cờ, trọng tài đã huýt còi và Real Madrid đã dừng trận đấu. Andriy Lunin hầu như không cố gắng cứu thua.

Tuchel thậm chí còn không cố gắng che giấu sự tức giận của mình. Ông bắt đầu một tràng đả kích, leo thang với mọi câu hỏi về quyết định này. Bản thân De Ligt từng khẳng định trợ lý đã nói với anh rằng đã phạm sai lầm” trước khi chính hậu vệ này gọi đó là “một sai lầm lớn, rất lớn”. Tuchel còn đi xa hơn: “Đó là tiếng còi đáng ngờ. Một tiếng còi sai lầm. Tôi không biết liệu trong 50 năm tới chúng ta có biết tại sao điều này lại xảy ra hay không. Rõ ràng là… những gì đã xảy ra ở đó trái với mọi quy tắc của bóng đá hiện đại”

HLV Tuchel đã đúng một phần. Vì theo các qui định mới sau khi bóng đá áp dụng VAR thì lẽ ra trợ lý phải chờ hết tình huống bóng mới phất cờ. Nhưng lần này, có một cái gì đó khác không thể giải thích được.

Tuchel sau đó đưa ra một bình luận có sức thuyết phục hơn. “Điều đó sẽ không xảy ra ở phía bên đầu sân của chúng tôi:. Còn De Ligt đã tiến xa hơn về vấn đề đó: “Tôi không muốn nói rằng Real Madrid luôn có trọng tài bên cạnh nhưng điều đó đã tạo nên sự khác biệt ngày hôm nay”

Tuy nhiên, nếu có một có một bình luận nào đúng hơn tất cả, thì đó là: “Real, khi bạn nghĩ họ đã chết, hãy tin rằng định mệnh đó dành cho bạn chứ không phải họ… đó là lý do tại sao họ có 14 chức vô địch Champions League”

Điều này đúng, và đó là một yếu tố khác khó giải thích. Rõ ràng là nó có một sức mạnh tồn tại lâu dài, như chúng ta đã thấy khi Man United ghi những bàn thắng muộn dưới thời Sir Alex Ferguson. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ở Real, có thể phát triển thành một thứ gì đó to lớn vào cuối những trận đấu, như chúng ta đã nhiều lần thấy. Nó giống như câu nói trong bộ phim Catch Me If You Can. Tại sao đội bóng chày Yankees luôn thắng? “Bởi vì các đội khác không thể ngừng nhìn chằm chằm vào những đường sọc nhỏ chết tiệt trên áo của họ.”

Có thể màu trắng của Real Madrid có thể gây chói mắt, nhưng thực ra, như Ancelotti nói về “sức nặng” của chiếc áo đó khi ông đi sâu hơn về lý do tại sao điều này cứ xảy ra. “Real Madrid là một gia đình được quản lý rất tốt. Đó là một CLB có lịch sử, truyền thống và quyền lực đối với những người mặc chiếc áo này, điều đó rất quan trọng đối với họ. Có một thuyền trưởng ở đây tên là Florentino Perez, và tất cả những người còn lại trong chúng tôi đều là thủy thủ. Đội trưởng là Florentino, một vị chủ tịch tuyệt vời, người có khả năng tạo ra một thế hệ cầu thủ đã đạt được rất nhiều thứ và giờ đây có thể giành được một Champions League khác.”

Nếu vậy, thực sự rất khó để mong đợi nhiều vào Borussia Dortmund trong trận chung kết. Nếu Real chiến thắng trận cuối cùng, đây sẽ là danh hiệu châu Âu thứ bảy của riêng cá nhân chủ tịch Perez và danh hiệu châu Âu thứ 15 của CLB. Con số này sẽ cao hơn gấp đôi so với CLB tiếp theo, AC Milan (7 danh hiệu), nơi mà Ancelotti từng thắng C1/Champions League trên tư cách cá nhân lẫn HLV.

Trong khi Real Madrid luôn là một trong những câu lạc bộ quyền lực và giàu có nhất châu Âu thì chủ tịch Perez lại hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc giữ họ ở vị trí hàng đầu. Điều đó vượt xa việc xây dựng đội hình sắc sảo hiện đã vượt trội hơn nhiều so với thời đại Galactico. Đối phó với mối đe dọa từ các CLB có sự hậu thuẫn tài chính lớn như Manchester City và Paris Saint-Germain, Perez nhận ra CLB của mình không còn là con cá mập trắng lớn của chuỗi thức ăn nữa và trao quyền cho người đứng đầu bộ phận tuyển dụng người Brazil Juni Calafat để giải quyết mọi việc theo một cách khác. Điều đó đã tạo nên đội hình trẻ đầy sức sống này.

Nhưng có nhiều điều hơn thế. Trong mọi cuộc họp của UEFA hoặc giữa các câu lạc bộ lớn với nhau, Perez đều từ chối chấp nhận bất cứ điều gì không có lợi cho Real Madrid. Họ đã đưa ra hầu hết mọi quyết định quan trọng nhằm đảm bảo ngày càng có nhiều tiền thưởng cho các CLB lớn nhất. Tiêu biểu là vào năm 2016, họ cùng Bayern Munich gây áp lực lên UEFA để đảm bảo rằng 30% tổng số tiền thưởng Champions League sẽ được chuyển đến các CLB dựa trên thành tích tính theo chu kỳ trong hơn 10 năm. Về cơ bản nó được xem là "tiền bản quyền".

Nghĩa là Newcastle United mùa này chỉ được đảm bảo 1-3 triệu bảng từ nguồn đó nhưng Manchester City được đảm bảo 30 triệu bảng. Qua một vài năm và kết hợp với các biện pháp khác, điều này thực sự tích tụ lại và tạo ra những khoảng cách không thể vượt qua. Nó đã trực tiếp dẫn đến tình trạng kiểu như Borussia Dortmund dù là câu lạc bộ giàu thứ 12 trên thế giới, một trong 15 đội được mời tham dự Super League – vẫn bị coi là đội yếu hơn. Đây phần lớn là lý do khiến Madrid có thể đứng trước chiến thắng thứ 15.

HỒ VIỆT