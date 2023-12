Vì sao người hâm mộ Chelsea chờ đợi trận ra mắt của Nkunku như nắng hạn đợi mưa rào

Pochettino xác nhận Nkunku sẽ ra sân trong trận tứ kết League Cup với Newcastle: “Tôi có thể nói với bạn rằng có lẽ anh ấy có thể chơi 20 phút”. Như vậy, Chelsea lần đầu tiên có cơ hội kết hợp hai ngôi sao tấn công Cole Palmer và Christopher Nkunku với nhau trong mùa giải này. Khi Cole Palmer ký hợp đồng với Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, rất ít người có thể dự đoán được tác động của anh lên CLB sẽ lớn đến vậy. Về mặt nào đó, Palmer chỉ là sự thay thế ngắn hạn cho sự vắng mặt của Christopher Nkunku và Carney Chukwuemeka do chấn thương.

Nhưng bây giờ, sau 4 tháng Palmer bắt đầu sự nghiệp ở Chelsea, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cặp đôi Palmer - Nkunku có thể chơi cùng nhau theo cách giúp cả hai phát huy tốt nhất chứ không phải câu chuyện ai sẽ bị loại để nhường chỗ cho người kia. Palmer giờ đã giành suất đá chính ở Chelsea và trở thành nhân tố khó thay thế của Pochettino. Do đó, bất chấp sự trở lại của Nkunku, Palmer sẽ luôn nằm trong kế hoạch của Chelsea.

Chấn thương đầu gối gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải đã buộc cựu cầu thủ RB Leipzig phải phẫu thuật . Nkunku lần đầu tiên được thấy xuất hiện trên băng ghế dự bị của Chelsea ở trận thắng Sheffield 2-0 cuối tuần qua nhưng vẫn chưa có trận ra mắt đội bóng mới do sự thận trọng của Pochettino. Nhưng Pochettino biết rằng đến một lúc nào đó, ông sẽ phải nhờ đến con át chủ bài của CLB mùa này. Trong tình hình chấn thương đang hành hạ Chelsea, thì sự trở lại của Nkunku lại càng thêm ý nghĩa. Nhưng có thật sự Chelsea cần Nkunku đến như vậy không?

Mặc dù đã đầu tư dồi dào cho tuyến đầu trong 18 tháng qua, Chelsea vẫn chỉ ghi được 28 bàn thắng ở mùa giải này. Đội bóng của Pochettino đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn (35) so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League mùa này, trong khi tỷ lệ chuyển đổi 11,6% đứng thứ chín trong giải đấu. Lẽ ra họ phải ghi nhiều bàn hơn khi có đến 9,6 đường chuyền quyết định mỗi trận (cao thứ 9). Người ta hy vọng rằng sự trở lại của Nkunku sẽ cải thiện vận may của Chelsea ở 1/3 cuối sân. Thực tế thì The Blues đã ghi bàn ở 6 trong 7 trận gần đây nhất nhưng lý do cho sự bổ sung Nkunku là để mang đến một nhiều mối đe dọa hơn kể cả không ghi bàn.

Chấn thương của Nkunku trong trận đấu tiền mùa giải khiến anh nghỉ đến nay

Sự lợi hại của Nkunku là anh có thể chơi ở bất cứ đâu trên hàng công. Nếu Chelsea cần một trung phong mới, anh hoàn toàn có thể thay thế Nicolas Jackson. Nếu phải đá lệch cánh trái thay cho Sterling hoặc Mykhailo Mudryk ở phía đối diện thì đó đều không phải là vấn đề với Nkunku. Trong khi đó, vì thiếu người đá trên cao nhất nên không dưới 5 cầu thủ đã bị Pochettino đẩy lên rất cao, tiêu biểu như Conor Gallagher và Enzo Fernandez - hai tiền vệ trung tâm - mỗi người phải sắm vai tiền đạo đến 5 lần. Nếu không có một cầu thủ tấn công chất lượng ở vị trí tiền đạo hỗ trợ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Chelsea có màn trình diễn dưới mức mong đợi sau khi bổ nhiệm Pochettino.

Số liệu thống kê của Nkunku với 20 bàn thắng và kiến tạo cho RB Leipzig mùa trước đã vẽ nên bức tranh về một tiền đạo sẽ mang lại nhiều sự đa dạng trên tuyến đầu của The Blues. Nkunku thực hiện trung bình 3,5 cú sút, 1,8 đường chuyền quan trọng và 1,8 lần rê bóng thành công ở Bundesliga mùa trước. Chelsea không thiếu các tiền vệ tốt, với Gallagher thể hiện tốt hơn nhiều người mong đợi và Cole Palmer có khả năng dâng cao tuyệt vời, Moises Caicedo, Fernandez và Romeo Lavia tạo ra chiều sâu ở khu vực trung tâm.

Cho dù cần phải thận trọng sau các ví dụ từ Bundesliga chuyển đến như Timo Werner và Kai Havertz rất khó thích nghi với bóng đá Anh, nhưng Nkunku được kỳ vọng đóng vai người liên kết trong một phần ba cuối cùng. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Palmer bị đẩy sang cánh phải và Sterling sang cánh trái để hỗ trợ Nkunku sau khi anh có trận ra mắt được chờ đợi từ lâu cho đội bóng của Pochettino. Anh có thể chứng minh cầu thủ mà Chelsea cần để đưa họ vào tranh cúp châu Âu.

LONG KHANG