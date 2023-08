VĐV thể thao Công an Nhân dân đã và đang khẳng định chuyên ở giải trong, ngoài nước

Thể thao Công an Nhân dân qua nhiều giai đoạn đã đóng góp nhiều thành tích cho thể thao nước nhà tại nhiều đấu trường quốc tế. Trong dịp kỉ niệm 78 năm truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 / 19-8-2023), những người làm thể thao Công an Nhân dân đã và đang nỗ lực đào tạo ra nhiều HLV, VĐV để giành được thành tích tốt nhất.

Tới khu tập của đội tuyển karate Việt Nam (nội dung kata – biểu diễn), chúng tôi vẫn chú ý thật nhiều vào tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm trong những động tác tập luyện và khi ghép bài cùng đồng đội. Trâm là nữ tuyển thủ mà thể thao Công an Nhân dân đóng góp vào đội hình đội nữ kata của tuyển karate Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, trên đất Campuchia, Trâm là thành viên đội kata nữ Việt Nam giành được tấm HCV quý giá cho đội tuyển karate Việt Nam. Trải lòng lúc đó, cô gái nhỏ nhắn người Hà Nội bảo rằng mình thật vinh dự khi là tuyển thủ đại diện của thể thao lực lượng vũ trang (Công an Nhân dân) đã thi đấu và giành thành tích quý giá này. Dù thế, Trâm bảo phía trước với mình còn là mục tiêu cho ASIAD 19-2022 nên vẫn rất tập trung tối đa cho chuyên môn.

Tháng 7 vừa qua, Trâm là thành viên của đội kata nữ Việt Nam đã lọt vào chung kết nội dung khi thi đấu giải karate vô địch châu Á 2023 và giành tấm HCB. Dù đội tuyển karate Việt Nam chưa công bố chính thức thành phần tuyển thủ được dự ASIAD 19-2022 nhưng với những sự thể hiện chuyên môn cùng đồng đội trong các giải quốc tế đã qua, người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng Ngọc Trâm sẽ được một suất tới đấu trường này để thể hiện chuyên môn của mình.

Khép lại thi đấu SEA Games 32, VĐV của thể thao Công an Nhân dân giành được 4 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ đóng góp vào thành tích chung cho Đoàn thể thao Việt Nam. Các thành tích HCV của thể thao Công an Nhân dân có được tại môn karate, kun bokator, đấu kiếm, cầu mây. Ở buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng thành tích các HLV, VĐV đã đạt được ở SEA Games 32, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực trong tập luyện, thi đấu và giành được thành tích. Dù thế, nhà quản lý ngành kì vọng với con người có chuyên môn tốt thì thể thao Công an Nhân dân đủ sức giành thêm thành tích cao hơn nữa.

Có lẽ, một trong những sự kì vọng ấy đã được xạ thủ Trịnh Thu Vinh cụ thể hóa là thành tích là giành được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 khi đang thi đấu ở giải bắn súng vô địch thế giới 2023.

Tuy nhiên, một trong những VĐV ấn tượng của thể thao Công an Nhân dân hiện bây giờ là Ngần Ngọc Nghĩa của môn điền kinh. Môn thể thao này là một trong những môn Olympic mà thể thao Công an Nhân dân đầu tư mạnh mẽ. Với nỗ lực bản thân, Ngần Ngọc Nghĩa đã trở thành tuyển thủ giữ kỉ lục quốc gia nội dung 100m và 200m nam. Song hành với những HCV ở giải điền kinh vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc thì Ngần Ngọc Nghĩa đang là tuyển thủ chủ lực của tổ cự ly nam chạy ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 31, Ngần Ngọc Nghĩa giành HCB cự ly 200m. Ở SEA Games 32, Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ thành công thành tích trên cho đội điền kinh Việt Nam.

Chắc chắn, thành tích tại mỗi kì Đại hội thể thao toàn quốc là thước đo quan trọng nhất đánh giá về sự đào tạo chuyên môn của từng đơn vị qua chu kì 4 năm/lần. Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, thể thao Công an Nhân dân kết thúc tại vị trí hạng 10, đạt 22 HCV, 14 HCB, 36 HCĐ. Trong đó, nhiều tấm HCV giành được ở các môn Olympic quan trọng như điền kinh, đấu kiếm, cử tạ, vật, taekwondo, karate... Vào lúc này, Cục TDTT đang chuẩn bị chuyên môn cho đấu trường ASIAD 19-2022. HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân đang có mặt trong một số đội tuyển thể thao quốc gia thời điểm hiện tại để chuẩn bị cho nhiệm vụ trên.

Tháng 3 năm nay, Bộ Công an đã thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân. Từ đó, tất cả cùng kì vọng việc ra đời Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân trong tương lai sẽ giúp thể thao của lực lượng thêm sự phát triển cũng như thể thao lực lượng nâng cao thêm vị thế ở trong nước, quốc tế.