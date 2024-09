US Open: Jannik Sinner vừa vượt qua chấn thương cổ tay, đánh bại Jack Drapper, sẽ đấu Taylor Fritz ở CK

Jannik Sinner (Ý, hạng 1 ATP) đã vượt qua chấn thương cổ tay, đánh bại Jack Draper (Anh quốc, hạng 25 ATP) với điểm số 7-5, 7-6 (7-3) và 6-2; giành quyền lọt vào CK đơn nam của US Open 2024. Rõ ràng, sau khi loại Daniil Medvedev, anh không còn đối thủ vừa sức, còn lại phải xem tình trạng chấn thương...

Sinner trở thành tay vợt người Ý đầu tiên lọt vào chung kết US Open

Trận đấu lý ra đã không khó khăn đến như vậy, vì Draper, xét cho cùng, không phải đối thủ cùng đẳng cấp với Sinner, bất chấp anh này là Niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh quốc, và khiến người ta gợi nhớ chút gì đó về Andy Murray hồi 2012.

Tuy vậy, khi điểm số đang là 4-4 trong ván đấu thứ 2, Sinner bị ngã nhào sau một tình huống đánh bóng và cánh tay trái của anh đã vươn ra để đỡ cả trọng lượng của cơ thể đang đổ ập xuống mặt sân tại Sân Trung tâm Arthur Ashe ở Flushing Meadows.

Anh tỏ vẻ khó chịu với cảm giác ở cổ tay trái và phải nhờ chuyên gia vật lý trị liệu vào sân để chăm sóc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Sinner xác nhận anh không quá đau đớn, nhưng sẽ không đưa ra phán đoán về tình trạng chấn thương là nặng hay nhẹ.

Chuyên gia vật lý trị liệu điều trị cổ tay cho Sinner

“Chuyên gia vật lý trị liệu đã làm giảm cơn đau rất nhanh ngay trên sân, khi tôi cảm thấy là không ổn. Sau đó, cơn đau đã biến mất khi tôi quay trở lại chơi bóng, điều đó thật tốt”, tay vợt người Ý nhận xét, dù sau đó anh phải thắng ván 2 bằng loạt đánh tie-break.

“Chúng ta hãy cùng chờ xem tình trạng chấn thương của tôi như thế nào, khi trời trở lạnh vào ngày mai. Cảm giác hẳn là sẽ khác. Hy vọng là không có gì đáng ngại. Tôi hiện đang cảm thấy khá thoải mái, vì nếu có điều gì đó tồi tệ, bạn sẽ cảm thấy ngay lập tức”.

Đối thủ của Sinner ở chung kết, ngoài “chấn thương cổ tay” sẽ là Fritz - tay vợt chủ nhà đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục có điểm số 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 và 6-1 trước người bạn thân từ thủa ấu thơ - anh Tiafoe (hạng 20 ATP).

Fritz người Mỹ đầu tiên lọt đến chung kết đơn nam tại Grand Slam sân nhà, kể từ thời của Andy Roddick hồi năm 2006, đang rất hy vọng sẽ nối gót “tiền bối đàn anh”, để đăng quang US Open năm nay. Roddick lên ngôi ở US Open 2003. Từ đó, Mỹ không có nhà vô địch đơn nam nào.

Fritz lọt vào chung kết

“Đó là lý do tôi làm những gì mà tôi đang làm, lý do tại sao tôi làm việc rất nỗ lực. Tôi đã vào đến trận chung kết US Open”, Fritz chia sẻ khi xúc động rơi nước mắt, “Đó là giấc mơ đã trở thành sự thật và tôi sẽ tận hiến hết mình. Tôi biết điều đó sẽ là sự thật”.

Nhận xét về đối thủ sắp tới, Sinner có chia sẻ: “Ồ, đó là tay vợt có cú giao bóng mạnh mẽ. Rất chắc chắn từ phía sau sân đấu. Anh ấy đánh bóng rất mạnh. Anh ấy có thể đánh bóng bằng cách xoay vòng. Anh ấy đã chơi rất nhiều trong năm nay vì thế có rất nhiều nhịp điệu”.

Sinner hay Fritz? Người nào giành chiến thắng cũng làm nên lịch sử cho bản thân - và cho cả đất nước của mình. Nhưng Sinner vẫn là tay vợt đẳng cấp hơn sau những gì đã làm được ở trong mùa giải năm nay và anh cũng đang là Số 1 thế giới.

Đ.Hg.