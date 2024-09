US Open: Đau thương ở chung kết 2023 sẽ là nguồn nhiên liệu để Aryna Sabalenka bùng cháy tại giải năm nay

Với Aryna Sabalenka, trận thua Coco Gauff (Mỹ) sau 3 ván đấu, dù thắng trước ván mở màn, với điểm số 6-2, 3-6 và 2-6 ở chung kết đơn nữ US Open 2023 vẫn là “nỗi đau khôn nguôi”. Tuy vậy, nó cũng là nguồn nhiên liệu để cô bùng cháy tại US Open 2024 - và hướng đến danh hiệu US Open đầu tay.