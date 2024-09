US Open: Coco Gauff trở thành cựu vô địch với 19 lỗi giao bóng kép, Emma Navarro lần đầu vào TK

US Open 2024 đã không còn Nhà Đương kim vô địch nào. Coco Gauff vừa trải qua trận đấu rất tệ hại trước đồng hương Emma Navvaro khi để thua với điểm số 3-6, 6-4, 3-6 trong trận đấu cô phạm đến 19 lỗi giao bóng kép. Với kết quả này, tay vợt nữ quê ở New York đã có lần đầu lọt đến tứ kết US Open.