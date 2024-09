US Open: Frances Tiafoe ngập tràn cảm xúc khi đối đầu bạn thủa ấu thơ, Jannik Sinner vs Daniil Medvedev ở CK sớm

Tiafoe (phải) vs Fritz ở bán kết đơn nam "toàn Mỹ"

Trận bán kết đơn nam “toàn Mỹ” sắp sửa diễn ra, đối với đám đông khán giả chủ nhà tại Khu Flushing Meadows - Sân Trung tâm Arthur Ashe sẽ là một khoảnh khắc thật... toàn mỹ. Đây sẽ là lần đầu tiên, kể từ trận đại chiến đáng nhớ giữa Andre Agassi và Robby Ginepri tại BK của US Open 2005, người ta lại chứng kiến một trận đấu “toàn Mỹ” khác.

Nhưng đối với tay vợt hạng 20 thế giới - vốn không được đánh giá cao từ đầu giải đấu - anh Tiafoe, đây lại là một khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa riêng tư hơn. Anh có cơ hội đối đầu người bạn bằng tuổi vốn đã cùng gắn kết và chơi với nhau thân thiết từ thủa ấu thơ. Trước đó, họ từng đấu nhau 7 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tại bán kết US Open!

Hướng đến trận bán kết US Open thứ 2 trong sự nghiệp, nhưng lại là đối đầu với người bạn thân thủa ấu thơ, người mà anh đã để thua 6/7 trận đấu trong quá khứ (chỉ thắng lần đối đầu đầu tiên, tại Indian Wells hồi năm 2016), Tiafoe hào hứng cho biết đây là trận đấu giữa “2 đầu đối lập quang phổ tính cách”.

Tiafoe sẽ vào bán kết...

“Xét về mặt tính cách, các bạn không thể gặp được 2 người cực đoan nào hơn là như thế này. Cậu ấy kiểu như là trò chơi điện tử vậy, không bao giờ rời khỏi phòng mình, khá ngốc nghếch. Còn tôi thì rất ồn ào, gây ra khó chịu nhiều lúc, nhiều nơi”, Tiafoe chia sẻ về sự khác biệt giữa tính cách 2 bên, nhưng lại không ngăn cản 2 anh chơi cực thân với nhau.

“Tuy nhiên, cậu ấy cũng rất hài hước. Cậu ấy hài hước, dù khô khan, nhưng đặc biệt thông minh. Đồng thời, tại sao chúng tôi thích chơi với nhau, đó là vì sự khác biệt giữa 2 bên, dẫn đến việc chúng tôi thích chơi và thân với nhau”, Tiafoe nói về mối quan hệ với người bạn cùng 26 tuổi (Fritz sinh trước một năm, nhưng 2 người chỉ cách nhau vài tháng sinh).

Tuy vậy, đó chỉ là sự khác biệt tính cách ngoài đời thường, còn ở trong sân đấu, 2 người này khá là tương đồng: “Nhưng khi thi đấu, chúng tôi lại rất giống nhau, ghét thua cuộc. Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình, dù tính cách khác biệt. Thật buồn cười khi chứng kiến mối quan hệ của chúng tôi cùng lớn lên và già đi theo thời gian”.

Dù có bất lợi về hiệu số đối đầu trực tiếp, Tiafoe vẫn tự tin cho biết: “Ở Arthur Ashe sắp tới, mọi thứ sẽ khác. Rõ ràng, bạn phải học hỏi từ những thất bại trong quá khứ. Một vài trận ở trong số này, tôi nghĩ tôi nên giành được chiến thắng. Tôi nghĩ, những trận đấu đó có thể sẽ không giống với trận bán kết sắp tới, vì vậy, hẳn sẽ là rất khó”.

...Và sẽ đối đầu với người bạn thân Fritz

Người giành chiến thắng vào thứ Bảy này (thứ Sáu theo giờ Mỹ - New York) sẽ lọt vào chung kết US Open và trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên làm được điều này kể từ thời của Andy Roddick tại US Open 2006 (Roddick sau đó để thua Roger Federer trong trận đấu cuối cùng). Roddick cũng là “mày râu Mỹ” cuối cùng thắng US Open - hồi năm 2003.

*Sáng mai, 7 giờ 30 ngày thứ Năm 5-9, trận tứ kết đơn nam thứ 2 sẽ diễn ra giữa 2 ứng viên nặng ký nhất còn lại là Jannik Sinner (Ý, hạng 1 ATP) và Daniil Medvedev (Nga, hạng 5 ATP). Đây là cặp đấu được xem là “chung kết sớm”, vì người giành chiến thắng trong trận đấu này có khả năng tiến thẳng đến chung kết thậm chí đăng quang ngôi vô địch.

Sinner đánh giá về trận đấu - và đối thủ sắp tới: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Hẳn sẽ có rất nhiều loạt đánh giằng co nhiều chạm, vì thế, tôi hy vọng là sẽ thật sự sẵn sàng về mặt thể chất. Đây sẽ là trận đấu mang nặng tính thể lực, nhưng cũng có cả tâm lý. Tôi đã thắng ở Australia, sau đó anh ấy thắng lại tại Wimbledon”.

“Trận đấu sẽ dài 5 ván đấu. Vì thế, cũng hy vọng, đó sẽ là một trận đấu cực hay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức lực của mình ở trên sân đấu, và hy vọng các bạn, những khán giả, sẽ thích thú thưởng thức những khoảnh khắc của trận đấu sắp tới. Rồi sau đó, chúng ta hãy cùng chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào”.

Sinner (phải) chuẩn bị đấu Medvedev

Về phần mình, Medvedev cũng có chia sẻ: “Tôi cảm thấy, theo một cách nào đó, chúng tôi hiểu về lối chơi của mình và những gì chúng tôi cố gắng mang lại trên mặt bàn. Sau đó, các khoảnh khắc như là hòa điểm, rồi break-point sẽ lại đến. Có lẽ, tôi sẽ cố gắng gây ra bất ngờ. Hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tuyệt vời”.

“Tôi biết rằng, nếu tôi muốn đánh bại được cậu ấy, tôi phải cần ở trạng thái đỉnh phong của bản thân, thứ mà tôi đã từng cố gắng làm được vài lần trong quá khứ. Nhìn chung, đó sẽ là một trận đấu hay ho và rất tuyệt vời”, Medvedev hướng về trận thư hùng thứ 13 giữa 2 bên (Medvedev thắng 7 - thua 5 trong 12 lần trước đó)”.

Đ.Hg.