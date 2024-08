UAE Emirates sẽ trình làng “Tadej Pogacar II” tại Vuelta a Espana 2024

Isaac Del Toro lần đầu tiên được dự Vuelta a Espana 2024

Isaac Del Toro được nhắc đến như một trong những tài năng trẻ lớn nhất của đội UAE Emirates. "Anh ấy luôn phảng phất hình ảnh khiến chúng ta nghĩ ngay đến Tadej Pogacar", HLV Giacomo Notari của đội UAE Emirates nói.

“Thần núi” trẻ người Mexico này gần như chắc suất để lần đầu tiên tham dự Grand Tour tại Vuelta a Espana sẽ khởi tranh ngày 17-8.

"Chiến thắng tại Tour Down Under và màn trình diễn ấn tượng ở Tirreno-Adriatico cho thấy tài năng của anh ấy là có. Một phần do bẩm sinh và một phần được bồi dưỡng tốt. Chúng ta hãy nhớ rằng anh ấy đã giành chiến thắng tại Tour de l'Avenir vào năm 2023. Del Toro là một tay leo núi rất mạnh và có khả năng bùng nổ đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn. Anh ấy là hình mẫu của một tay đua săn chiến thắng, gợi cho chúng ta nghĩ ngay đến Tadej Pogacar”, HLV Giacomo Notari chia sẻ.

Isaac Del Toro đang tập luyện độ cao chuẩn bị cho Vuelta a Espana

Del Toro hạng ba chung cuộc Tour Down Under và sau đó là thứ tư tại Tirreno-Adriatico chỉ sau Jonas Vingegaard, Juan Ayuso và Jai Hindley. Cua-rơ 20 tuổi này đã không thi đấu kể từ Tour de Suisse và đang chuẩn bị cho Vuelta.

Nhóm đang tập luyện tại Andorra chuẩn bị cho Vuelta a Espana của đội UAE Emirates gồm đa số những tay đua không tham gia Tour de France. Những người khác sẽ tham gia Grand Tour Tây Ban Nha là Simon Yates, Almeida, Pavel Sivakov và Marc Soler dù không tham gia trại huấn luyện. Những tay đua này đang có phong độ ổn định và được tự tập luyện để không gây căng thẳng và không khiến họ phải xa gia đình quá nhiều.

Isaac Del Toro được xem là tay đua nhiều triển vọng

Trong đó, Adam Yates, João Almeida, Pavel Sivakov và Marc Soler cùng với Brandon McNulty sẽ là những mũi tiên phong đường đèo. Filippo Baroncini là máy kéo trên đường bằng. Còn một suất nữa thì cái tên được nhắc đến là Juan Ayuso. Cua-rơ Tây Ban Nha đang rất mạnh mẽ nhưng lại bị “ghẻ lạnh” vì mối quan hệ nội bộ không tốt.

HLV Giacomo Notari nói: “Đó sẽ là một trải nghiệm giúp Del Toro trưởng thành. Được thi đấu Grand Tour bên cạnh Soler, Yates, Almeida… mang đến cơ hội để học hỏi rất lớn. Những tay đua trẻ tài năng như Del Toro sẽ là ẩn số tại Vuelta a Espana 2024 bởi họ có sức mạnh và không bị áp lực”.

KIM MINH