Tuyển thủ Campuchia tiếp tục khoác áo dội nam Long An ở giải vô địch quốc gia

Koun Mom là ngoại binh được nam Long An tăng cường lần này. Ảnh: MINH MINH

Đội bóng chuyền nam Long An có tăng cường ngoại binh để dự giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đại diện ban huấn luyện đội bóng chia sẻ cùng SGGP “chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và tăng cường chủ công Koun Mom tới từ Campuchia. Đây là cầu thủ từng thi đấu cho đội ở vòng 2 giải vô địch quốc gia năm ngoái do vậy đội bóng thấy được sự phù hợp chuyên môn và tăng cường để có thêm sự chuẩn bị tốt nhất”.

Hiện tại, đội nam Long An đang thi đấu cúp Hùng Vương Bình Điền 2024 tại Ninh Bình. Tuy nhiên, chủ công Koun Mom không góp mặt ở giải đấu. Tay đập này sẽ hội quân cùng các đồng đội ở đội nam Long An trong tháng 3 để chuẩn bị chuyên môn trước khi được di chuyển tới Hà Tĩnh với đội bóng. Năm ngoái, Koun Mom đã thi đấu tốt trong màu áo đội nam Long An và cùng đội bóng này trụ hạng thành công. Theo danh sách đăng ký, Koun Mom là ngoại binh người Campuchia duy nhất góp mặt ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Chủ công này là thành viên chính thức của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã giành HCB tại SEA Games 32.

Chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, đội nam Long An có sự thay đổi đáng kể ở ban huấn luyện khi nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng do ông Phạm Phước Tiến đảm nhiệm. Trợ lý cho ông Phước Tiến là các HLV Lê Thái Bình và HLV Ngô Quốc Bảo. Đội nam Long An có sự tăng cường đáng kể nhất lực lượng nội binh là 2 cầu thủ Phạm Thoại Khương (chuyền 2) và Lê Văn Thành (chủ công). Năm nay, cựu đội trưởng Lê Hoài Hận đã chia tay bóng chuyền nam Long An.

MINH CHIẾN