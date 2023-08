Tuyển thủ ASIAD và HCV SEA Games 32 góp mặt giải cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia

Giải đấu năm nay diễn ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 27-8 tới 1-9. Trong ngày 27-8, ban tổ chức đã bốc thăm các nội dung theo các nhóm tuổi.

Với sự đông đảo về số lượng tay vợt tham dự, giải tổ chức thi đấu nội dung đơn nam, nữ với các nhóm tuổi gồm 9 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi và 22 tuổi. Ngoài nội dung trên, các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ cũng được bốc thăm.

Đáng chú ý, khi giải có độ tuổi 20 và 22 dành cho các tay vợt tham dự (nhóm trẻ) thì nhiều gương mặt thành danh của bóng bàn Việt Nam được đăng kí tranh tài. Trong số này, Đinh Anh Hoàng (Hà Nội T&T) và Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) cũng có mặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu thi đấu. Đây là hai gương mặt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã dự SEA Games 32 và giành HCV đôi nam-nữ. Mai Ngọc và Anh Hoàng cũng là thành viên của đội Hà Nội T&T dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2023 vừa qua tại Quảng Ninh. Với giải cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2023, Trần Mai Ngọc thi đấu nhóm tuổi 18 của nữ. Trong khi đó, Đinh Anh Hoàng dự nội dung ở nhóm tuổi 22 của nam.

Hiện tại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã lên danh sách thành viên dự ASIAD 19-2022, Mai Ngọc và Anh Hoàng là hai gương mặt sẽ tham gia thi đấu Đại hội trên ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ngoài họ, gương mặt Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân) cũng được dự ASIAD 19-2022. Hai tay vợt trên hiện có mặt ở Bà Rịa-Vũng Tàu tranh tài. Ngọc Lan thi đấu nhóm 20 tuổi nữ còn Kiều My thi đấu nhóm 22 tuổi nữ.

Theo đăng kí của giải, nội dung đơn nữ 18 tuổi có 11 tay vợt thi đấu còn đơn nam 18 tuổi gồm 18 tay vợt. Nội dung đơn nữ 20 tuổi có 12 tay vợt trong khi số đăng kí nhóm 20 tuổi nam gồm 16 tay vợt. Với nhóm 22 tuổi nam, số tay vợt gồm 11 người còn nhóm 22 tuổi nữ là 11 tay vợt. Gương mặt trẻ Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội) từng giành HCV nhóm U17 giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2023 cũng tham dự giải đấu tại Bà Rịa-Vũng Tàu.