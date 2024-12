Tương lai của Jack Grealish ở Man City sẽ ra sao?

Hãy trở lại thời điểm tháng 8 năm 2023. Manchester City đang chuẩn bị bắt đầu mùa giải bằng việc bảo vệ danh hiệu ở ba giải đấu lớn, sau khi vừa giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử như một phần của cú ăn ba lịch sử .

Jack Grealish có cả thế giới dưới chân mình. Bản hợp đồng kỷ lục của Manchester City, được mua với giá 100 triệu bảng từ Aston Villa hai năm trước đó, vừa có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, đóng vai trò quan trọng ở cả ba giải đấu và bắt đầu tất cả các trận đấu lớn nhất. Chỉ một số ít cầu thủ của City chơi nhiều phút hơn ở Premier League, trong khi không ai xuất phát ở nhiều trận Champions League hơn 12 trận của anh, bao gồm cả 7 trận đấu loại trực tiếp của họ.

Hầu như mọi người đều mong đợi Grealish sẽ tiếp tục và có một chiến dịch đáng nhớ khác. Ít ai có thể lường trước được sự sụp đổ tiếp theo: một sự sụp đổ vừa rõ ràng vừa bất ngờ.

Chấn thương gân kheo xảy ra vào cuối tháng 8 đã làm gián đoạn khởi đầu của anh cho mùa giải 2023-24 và khiến anh phải bỏ lỡ sáu trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia trước khi kết thúc tháng 9. Nhưng anh đã trở lại vào cuối tháng và có những phút đáng kể khi chuyến đi đến Emirates vào tháng 10 diễn ra. Nhưng Grealish là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận chiến giành danh hiệu đầu mùa giải đó, một trận thua 0-1.

Grealish đã nỗ lực trở lại đội trong những tháng tiếp theo, và một loạt ba bàn thắng trong bốn trận đã củng cố vị trí của anh trong đội hình xuất phát của Pep Guardiola ở vị trí ưa thích bên cánh trái của hàng công. Trong quá trình này, anh đã khiến tân binh Jérémy Doku không được ra sân.

Nhưng bàn thắng cuối cùng của anh trong chuỗi trận đó, được ghi trong trận hòa 2-2 với Crystal Palace vào ngày 16-12 -2023 - kết quả giúp City vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Arsenal năm điểm - lại là bàn thắng cuối cùng của anh trong một thời gian rất dài.

Nếu Grealish không ghi bàn trong trận derby Manchester vào Chủ Nhật này, thứ Hai sẽ đánh dấu tròn một năm kể từ lần cuối cùng Grealish ghi bàn cho City.

Cũng kể từ đó, anh đã mất vị trí của mình trong đội, và thậm chí còn nhận ra rằng Matheus Nunes - người hầu như không có trận đấu nào ở vị trí tiền vệ trung tâm ưa thích của mình tại City kể từ khi chuyển đến từ Wolves với giá 53 triệu bảng - lại được ưa thích hơn anh ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Có những yếu tố giảm nhẹ, trong đó đáng chú ý nhất là chấn thương háng mà anh gặp phải vào tháng 2 năm nay khiến anh phải nghỉ thi đấu 7 trận và phải vật lộn để hồi phục hoàn toàn. Anh vẫn là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong hai trận đấu quan trọng cuối cùng của họ trong cuộc đua giành chức vô địch vào cuối mùa giải - một trận đấu phải thắng tại Tottenham và trận đấu mà họ giành chức vô địch trước West Ham vào ngày cuối cùng - cũng như trận chung kết FA Cup một tuần sau đó.

Grealish kết thúc mùa giải 2023-24 với một huy chương vô địch Premier League khác, nhưng anh chỉ bắt đầu 10 trong số 38 trận đấu có thể và đóng góp thêm ba thẻ vàng (bảy) so với số lần tham gia ghi bàn (bốn - ba bàn thắng, một pha kiến ​​tạo). Anh chỉ góp mặt trong 40% số phút có thể mà Man City chơi, mặc dù có mặt trong đội hình trong 82% số phút đó. Anh thi đấu thiếu thuyết phục đến mức không lọt vào đội hình tham dự Euro 2024 của Gareth Southgate.

Mùa giải này, có rất ít sự cải thiện. Có một mùa hè không bận rộn, Grealish vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Anh đã ra vào đội hình chính của Man City, chỉ đá chính năm trong số 15 trận Premier League, ba trong số sáu trận ở Champions League và một trong hai trận ở Cúp liên đoàn.

Một lần nữa, vấn đề chấn thương đã làm gián đoạn mùa giải của anh, khi Guardiola trích dẫn "hai hoặc ba trở ngại liên quan đến chấn thương" có nghĩa là Grealish đã phải vật lộn để "tìm lại nhịp điệu của mình", nhưng điều đó không đủ để giải thích cho phong độ đáng thất vọng đang diễn ra của anh.

Màn trình diễn hay nhất và có lẽ là hấp dẫn nhất của mùa giải diễn ra trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest tuần trước, khi Grealish được sử dụng như một phần của trục đôi ở vị trí tiền vệ cùng với Ilkay Gündogan. Doku chơi ở cánh trái, đây mới chỉ là lần thứ tư anh và Grealish cùng ra sân trong một trận đấu tại Premier League, và là lần đầu tiên Doku không chơi ở cánh phải, nơi anh chắc chắn không thoải mái.

vị trí của Jack Grealish đã chơi

Sau chiến thắng chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng của đội bóng Guardiola, nhà cầm quân của Man City đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của Grealish. “Thực sự tốt. Anh ấy chơi ở giữa và tham gia vào nhiều thứ”, Pep nói. “Chúng tôi kiểm soát trận đấu, và Jack đã mang đến cho chúng tôi tốc độ đó. Khi nào cần tăng tốc và khi nào cần kiểm soát, anh ấy đã làm rất tốt. Tôi rất vui cho anh ấy. Tôi biết phẩm chất của anh ấy. Anh ấy có những phẩm chất để chơi ở vị trí tiền vệ giữ bóng, giữ bóng, phá vỡ các tuyến và sự bình tĩnh.”

Vào thời điểm mà City đang vật lộn khủng khiếp về phong độ và thiếu hụt các tiền vệ trung tâm chất lượng khi Rodri phải ngồi ngoài cả mùa giải và Mateo Kovacic vắng mặt trong tháng qua, Guardiola có thể cần một lựa chọn khác ở vị trí trung tâm.

Nhưng lần xuất hiện thứ hai của anh ở vị trí đó – vào đêm thứ Tư trước Juventus – diễn ra không mấy tốt đẹp. Man City thua 0-2, khiến họ chỉ có tám điểm sau sáu trận Champions League cho đến nay, và cần phải thắng cả hai trận còn lại để duy trì hy vọng đủ điều kiện vào vòng loại trực tiếp.

Grealish khó có thể bị đổ lỗi, nhưng trong khi anh luân chuyển bóng khá tốt, hoàn thành 94,6% đường chuyền, anh không làm được gì nhiều để ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu ở khu vực cuối sân, ngoại trừ một đường chuyền khá tốt cho Bernardo Silva, người đáng lẽ phải tận dụng cơ hội đó.

Jack Grealish chạm bóng với Juventus

Ngay cả khi lần này không thành công, tiềm năng vẫn rất lớn. Có thể Guardiola sẽ tiếp tục thử nghiệm này. Họ sẽ cần thời gian để thực hiện tốt nhất có thể.

Nhưng cũng không công bằng khi mong đợi Grealish thể hiện tốt nhất ở vị trí sâu hơn. Anh ấy sẽ có nhiều trách nhiệm phòng ngự hơn khi chơi ở giữa sân, và đó không phải là khía cạnh tự nhiên trong lối chơi của anh ấy. Một phần lý do khiến anh chơi tốt ở vị trí trung tâm cho Villa là vì khi đó anh là cầu thủ giỏi nhất của đội và về cơ bản là được tự do đi bất cứ đâu. Bạn không có được sự tự do như vậy trong một đội hình của Guardiola, vì vậy thật khó để thấy Grealish có thể vào vị trí chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng của mình mà không được phép tiến lên phía trước.

Trong trận derby Manchester vào Chủ Nhật, một trận đấu mà anh thậm chí có thể không được ra sân, Grealish có cơ hội cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày tập luyện trước khi tròn một năm. Thực tế thì Grealish đã có những đóng góp đáng kể trong mùa giải này với hai pha kiến ​​tạo trong hai trận đấu vào tháng 9 và đóng vai trò quan trọng trong việc khiến hàng phòng ngự của Arsenal bất ngờ khi Man City ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 98 trong trận đấu của họ cùng tháng.

Nhưng đối với một cầu thủ mà chúng ta biết có thể làm được nhiều hơn thế, người đóng vai trò quan trọng trong mùa giải giành cú ăn ba chỉ hai năm trước, người được cho là độc nhất và là một trong những cầu thủ Anh tài năng nhất trong thập kỷ qua, thì việc mong đợi dù chỉ một bàn thắng trong cả năm là điều quá kỳ lạ.

HỒ VIỆT