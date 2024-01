Tổ xác minh sự việc tại đội TDDC Việt Nam đã làm việc cùng Cục TDTT

Vấn đề tại đội TDDC Việt Nam do cựu VĐV Phạm Như Phương phản ánh vẫn đang được ngành thể thao xác minh và kiểm tra kỹ lưỡng nhất. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Những vấn đề ở đội tuyển TDDC Việt Nam được cựu VĐV Phạm Như Phương phản ánh vẫn đang trong quá trình làm việc, kiểm tra và xác minh. Tổ xác minh về sự việc được phản ánh đã thành lập. Cách đây 1 ngày, Tổ xác minh đã làm việc cùng lãnh đạo Cục TDTT để báo cáo những vấn đề đang thực hiện.

Các vấn đề liên quan tới phản ánh của cựu VĐV Phạm Như Phương ở đội TDDC Việt Nam chưa có kết luận chính thức. Việc thông báo và trả lời thông tin của sự việc được Cục TDTT thực hiện theo quy chế phát ngôn do Bộ VH-TT-DL yêu cầu và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương là người giữ trách nhiệm phát ngôn về sự việc trên.

Việc tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả xác minh sẽ do Cục TDTT thực hiện và dựa trên các nội dung do Tổ xác minh làm việc với ban huấn luyện đội TDDC Việt Nam, các tuyển thủ cũng như Ban Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Được biết, khi có các kết quả cụ thể, Cục TDTT sẽ báo cáo bằng văn bản đúng theo quy định tới lãnh đạo Cục TDTT. Hiện tại, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT chưa đưa bất cứ thông tin kết luận chính thức nào về các vấn đề được phản ánh mà công luận quan tâm thời gian qua. Lúc này, Phạm Như Phương đã giải nghệ, không còn là VĐV do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội quản lý cũng như không còn là tuyển thủ quốc gia. Hiện tại, đội tuyển TDDC Việt Nam vẫn tập luyện bình thường tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội thời gian qua.

Ngày 29-1, Cục TDTT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 và sự việc ở đội TDDC Việt Nam cũng được trao đổi chia sẻ.

MINH CHIẾN