Thể Công và VTV Bình Điền Long An phô diễn sức mạnh

Hai đội bóng từng vô địch quốc gia Thể Công (nam) và VTV Bình Điền Long An (nữ) đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội và Thái Bình trong các trận đấu tứ kết diễn ra tối 17-11, giành vé vào chơi ở vòng bán kết.

Ở nội dung nữ, các cô gái VTV Bình Điền Long An mặc dù thiếu vắng mũi tấn công số 1 là Trần Thị Thanh Thúy, nhưng vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận tứ kết gặp nhà đương kim vô địch Thái Bình. Ngoại binh Odina tấn công ổn định, tham gia phòng thủ hiệu quả và những tình huống phát bóng đạt độ khó cao của thủ quân đội tuyển Azerbaijan đã giúp VTV Bình Điền Long An nắm giữ hoàn toàn thế trận. Cộng thêm với sự điều phối bóng khéo léo của cây chuyền hai Kim Thoa, giúp các mũi tấn công Trà My, Khánh Vy, Như Anh, Kim Thanh phát huy hết hiệu suất ghi điểm trên lưới.

Người hâm mộ không còn nhận ra hình ảnh của đội bóng từng lên ngôi vô địch ở mùa giải trước trong lối chơi nghèo nàn chiến thuật và thiếu các mũi tấn công có thể xoay chuyển được thế trận. Ngoại binh Lana Scuka, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Hương, Bùi Thị Huệ… trở nên mờ nhạt giữa màn “bắn phá” ấn tượng của các tay đập Long An. Thua chung cuộc 0-3 (21/25, 18/25 và 19/25), Thái Bình chính thức trở thành nhà cựu vô địch, rớt xuống vòng đấu tranh các thứ hạng từ 5-8.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Ninh Bình ở trận bán kết diễn ra vào lúc 12 giờ hôm nay 18-11. Đây là cặp đấu được đánh giá là ngang bằng về trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, việc sử dụng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền đang vướng vào nghi án gian lận giới tính khiến đội bóng Ninh Bình đối diện với nhiều ý kiến chỉ trích, thậm chí có cả đề nghị Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải mở cuộc điều tra về trường hợp VĐV này nhằm trả lại sự công bằng và minh bạch cho sân chơi bóng chuyền quốc gia.

Ở nội dung nam, Thể Công không gặp quá nhiều khó khăn trước đội Hà Nội, nên các tay đập khoác áo lính chỉ mất đúng 3 ván đấu đã dập tắt tham vọng lật đổ của đội bóng thủ đô. Thắng Hà Nội 3-0, thầy trò HLV Thái Anh Văn đã giành quyền vào vòng bán kết gặp đối thủ khó là Sanest Khánh Hòa.