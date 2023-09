Ten Hag tin Onana sẽ 'trở lại' sau khởi đầu tồi tệ ở Man Utd

Andre Onana rời Inter Milan vào mùa hè năm 2023 để gia nhập Man United với mức giá được cho là 55 triệu euro với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028.

Thủ môn người Cameroon đến Old Trafford để thay thế David de Gea, huyền thoại của CLB Anh quyết định không gia hạn hợp đồng và ra đi sau 12 mùa giải và gần 550 lần ra sân ở Premier League. Bất chấp sự kỳ vọng to lớn của người hâm mộ tại Old Trafford, Andre Onana đã không thể hiện được hết tài năng trong những trận đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ.

Sai lầm đáng kinh ngạc của Onana dẫn đến pha ghi bàn của Leroy Sane trong trận thua Bayern ở Champions League. Tỷ số thua 3-4 đã khiến Quỷ đỏ để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1978. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan Erik Ten Hag nói trong một cuộc họp báo rằng ông tin tưởng vào khả năng của Onana, tin tưởng cựu thủ môn của Inter sẽ trở lại phong độ tốt nhất.

"Trong bóng đá nói chung, luôn có những sai lầm và đây là một sai lầm tiêu biểu. Vì vậy, chúng tôi cũng không làm lớn chuyện. Đây không chỉ là Andre mắc sai lầm mà sau đó, trong Hiệp hai, cậu ấy đã có những pha cứu thua tuyệt vời. Onana đã thể hiện năng lực của mình. Cậu ấy sẽ phục hồi và vẫn là một cầu thủ rất quan trọng trong đội”.

Onana hãy ngừng tự trách mình

Thủ quân Bruno Fernandes cũng lên tiếng ủng hộ và khuyên Onana hãy ngừng đổ lỗi cho bản thân về trận thua Bayern Munich. Sau khi để cú sút sệt quả Leroy Sane vượt qua tay mình vào lưới, cầu thủ 27 tuổi gục đầu xuống sân và được các đồng đội an ủi, sau đó anh nói rằng đã "làm cả đội thất vọng" và rằng Man United "hôm nay không thắng là do tôi".

Fernandes nói: “Chúng tôi thua không phải vì Andre. Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời, sẽ tiếp tục mang lại cho chúng tôi rất nhiều điểm, rất nhiều pha cứu thua. Cậu ấy không phải chịu bất kỳ sự đổ lỗi nào cả.

“Chúng ta phải nhận lỗi với tư cách là một đội, rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảnh khắc này vì chúng ta là một đội mạnh mẽ.”