Ten Hag có “niềm tin mãnh liệt” sẽ giữ được vị trí của mình

HLV Erik ten Hag tuyên bố có niềm tin mãnh liệt vẫn được chủ mới Sir Jim Ratcliffe tin tưởng.

Nhà cầm quân người Hà Lan còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2025, nhưng đang có nhiều đồn đoán về vị trí của ông trong một mùa giải tệ hại - chứng kiến Quỷ đỏ đứng thứ 6 sau 2/3 chặng đường Premier League, kém 8 điểm so với tốp 4 và 21 điểm so với ngôi đầu. Mùa giải thậm chí còn tệ hại hơn với việc họ sớm bị loại ở Cúp Liên đoàn, lẫn xếp cuối vòng bảng Champions League nên không thể tiếp tục chơi bóng ở châu Âu.

Ratcliffe, 71 tuổi, một tỷ phú người Anh, vừa hoàn tất sở hữu 27,7% cổ phần của Man.United. Đội ngũ của Ratcliffe sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của sân Old Trafford. Dù có nhiều phát biểu về những kế hoạch dự kiến nhằm tái thiết đội bóng, nhưng Ratcliffe chưa từng đề cập về vị trí HLV của Ten Hag. Điều này đang khiến nhiều đồn đoán được đưa ra. Tuy nhiên, HLV Ten Hag khẳng định đó không phải là vấn đề, và cho biết đội ngũ quản lý mới tin ông là người phù hợp cho công việc này.

Khi được hỏi có cần một động thái xác nhận về băng ghế huấn luyện từ Ratcliffe hay không, Ten Hag nhấn mạnh: “Tôi có hợp đồng trong 3 mùa giải nên tôi không quan tâm. Tôi đang trong quá trình này, tôi chỉ tập trung vào quá trình nên tôi không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi đã nói chuyện nhiều với Sir Jim Radcliffe, cả với Sir Dave Brailsford và những người khác trong đội ngũ quản lý mới, vì vậy tôi biết chúng ta đang nói đến điều gì. Tôi có niềm tin mãnh liệt và tôi cảm thấy rằng họ tin tưởng vào tôi”.

HLV Ten Hag tin Man.United sẽ quật khởi tại Nottingham Forest để vào tứ kết FA Cup.

Ratcliffe đang lên kế hoạch cho một số thay đổi trong ban điều hành Man.United. Họ đã chiêu mộ Omar Berrada từ Man.City làm Giám đốc điều hành mới, cũng đã tiếp cận Giám đốc thể thao Dan Ashworth của Newcastle, trong khi vẫn có sự quan tâm đến việc Jason Wilcox của Southampton cho đội ngũ tuyển dụng. Cách tiếp cận hoàn toàn mới này rõ ràng không phải là sự đảm bảo cho vị trí của Ten Hag, đặc biệt nếu đội bóng tiếp tục gây thất vọng như khi thua 1-2 trước Fulham hôm thứ Bảy.

Nhưng Ten Hag nói thêm: “Sau 2 tháng bất bại và ngay khi chúng tôi nhận một trận thua thì bạn bắt đầu nói về vị trí của HLV, có vẻ các bạn khá mong chờ điều này thì phải? Tôi biết mình đang làm gì. Tôi chỉ tập trung vào 2 điểm - phát triển đội bóng trong thời điểm này và trận đấu tiếp theo. Tôi không tập trung vào hoàn cảnh cá nhân của mình. Tôi chỉ tập trung vào đội và tôi phải tìm giải pháp cho đội này để nó hoạt động theo cách tốt nhất có thể. Tất cả chỉ là tập trung vào điều đó và không bị phân tâm bởi bất kỳ tiếng ồn nào hay bất cứ điều gì”.

Man.United sẽ làm khách tại Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup vào thứ Tư, và mặc dù vừa trải qua trận thua sốc Fulham, HLV Ten Hag cho biết ông không có kế hoạch thay đổi cách tiếp cận của mình: “Chúng tôi đã bất bại trong tháng Giêng, tháng 2 và chúng tôi vừa thua một trận. Đó rõ ràng là một màn trình diễn kém cỏi, chúng tôi biết điều đó. Nhưng một kết quả như vậy không khiến chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận - vì chúng tôi luôn muốn thắng mọi trận đấu, muốn trụ lại ở mọi giải đấu. Chúng tôi phải giành chiến thắng vào ngày mai”.

