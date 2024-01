Tại sao Sunderland – Newcastle có thể hay nhất FA Cup

Tuy nhiên, hai tháng sau, Allardyce từ chức để trở thành HLV tuyển Anh dù chỉ trong thời gian ngắn. Đến tháng 5 - 2018, mọi thứ lao dốc. Sunderland đã 2 lần xuống hạng, thậm chí rớt xuống League One (hạng nhì) và thuê 4 HLV khác nhau trong thời gian đó. Tình hình thê thảm đến mức CLB còn không dám mở bài nhạc mang tính biểu tượng trước các trận đấu "Dance of the Knights" trong 4 năm xuống hạng nhì.

Trong khi đó, Newcastle đã giành lại vị trí ở Premier League chỉ sau một mùa giải hạng nhất. Lúc Sunderland trở lại với nổi lên lại để đá hạng nhất vào năm 2022, Newcastle đã được tiếp quản bởi Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, chính thức đổi đời. Vì vậy, khi họ gặp nhau ở vòng 3 FA Cup cuối tuần này trong trận derby nổi tiếng mang tên Tyne-Wear (được đặt tên như vậy vì Newcastle nằm trên sông Tyne, Sunderland nằm trên sông Wear) hay còn gọi là derby vùng Đông Bắc Anh, thì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 – 2016. Họ đã hoàn toàn khác nhau. Newcastle hiện có tham vọng và tiềm lực tài chính để cạnh tranh với các câu lạc bộ hàng đầu ở Anh và châu Âu, trong khi Sunderland đã xây dựng được đội bóng có tuổi bình quân trẻ nhất ở cả 4 giải đấu nước Anh và thuộc sở hữu của doanh nhân người Pháp gốc Thụy Sĩ Kyril Louis-Dreyfus, 27 tuổi, cũng là ông chủ trẻ nhất trong bóng đá Anh.

Tương phản đến tận cùng. Newcastle, với đội hình trị giá hơn 400 triệu bảng, sẽ đối đầu với Sunderland có tuổi trung bình 23,4 tuổi. Nhưng đây vẫn là trận derby khét tiếng bậc nhất lịch sử bóng đá Anh với 53 trận thắng cho Newcastle, 50 chiến thắng cho Sunderland và 50 trận hòa trong các lần gặp nhau trước đó. Chưa từng có trận derby nào cân bằng đến vậy dù số phận của họ đôi khi không giống nhau. Thế nên, với việc Newcastle bước vào trận đấu sau khi thua 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và Sunderland - bất bại trong 9 lần gặp Newcastle gần nhất – có cơ hội để nhắc nhở những người láng giềng rằng họ vẫn là một đối thủ thực sự. .

Nhà báo Ian Murtagh, người đã đưa tin về Newcastle và Sunderland trong hơn 30 năm, bình luận: “Trong suốt lịch sử đối đầu, Sunderland đã 6 lần vô địch nước Anh và 4 lần của Newcastle, trong khi thành công tại FA Cup của Sunderland năm 1973 là vinh dự lớn cuối cùng mà một trong hai câu lạc bộ giành được. Newcastle trở thành đội bóng được ưa thích khi Kevin Keegan nắm quyền vào những năm 1990 và suýt vô địch Premier League vào năm 1996, đúng thời điểm các mỏ than cuối cùng ở Sunderland đóng cửa khiến cư dân thất nghiệp tràn lan. Nhưng ngay cả khi đó, Sunderland cũng chưa từng khiếp sợ Newcastle”.

Với việc được tài trợ bởi dòng tiền từ Saudi Arabia, khoảng cách tài chính giữa họ trở nên dịu vợi. Mỗi cầu thủ trong đội Newcastle hiện kiếm được nhiều hơn cầu thủ được trả lương cao nhất của Sunderland. Tuy nhiên, Sunderland đang ngồi trên một mỏ vàng tài năng trẻ. Jobe Bellingham , Jack Clarke, Dan Neil, Daniel Ballard, Anthony Patterson, Trai Hume và Pierre Ekwah đều có khả năng ra đi với mức phí lớn nếu Sunderland không giành được suất thăng hạng. Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham đã được ký hợp đồng từ Birmingham với mức phí 3 triệu bảng vào tháng 6 năm ngoái – là tiêu biểu cho chính sách ở Sunderland.

Kể từ đầu thế kỷ 21, Sunderland đã có 15 mùa giải thi đấu tại Premier League. Nói cách khác, họ vẫn là đội bóng có truyền thống, thứ mà Newcastle cũng không thể hơn được. Trong bảng xếp hạng thành tích mọi thời của bóng đá Anh, Sunderland đứng ở vị trí thứ 10 – kém Newcastle một bậc. Chỉ có các CLB của Đức như Schalke, Hamburg, Hertha Berlin và Kaiserslautern mới có số lượng khán giả đến sân trung bình cao hơn con số 40.823 của Sunderland mùa này. Vì thế mà trong trận derby cuối tuần này, Sân vận động Ánh sáng sẽ chật kín khán giả, trong đó chỉ có 6.000 cổ động viên Newcastle. Do sự thù địch giữa 2 đội, các CĐV Newcastle sẽ đến sân tập trung theo sự hộ tống của cảnh sát.

Có lẽ, sự giống nhau duy nhất ở trận đấu này là ở băng ghế huấn luyện. Sungderland hiện không có HLV trưởng sau khi Tony Mowbray bất ngờ ra đi sau 18 tháng cầm quân và hiện chưa có người thay thế chính thức. Còn Eddie Howe của Newcastle thì trên đường bị sa thải sau 18 tháng dẫn dắt CLB nếu như ông ta không thắng được trận derby Tyne-Wear

HỒ VIỆT