SPL - S6: Ở nơi “sơn thủy giao nhau”, dòng chảy An Biến cuốn phăng chướng ngại Bảy Núi

Đó là 8-1: Kết quả “không tưởng” trận An Biên đấu Bảy Núi. Chướng ngại “khả dĩ” cuối cùng ở SPL dành cho An Biên hùng mạnh của bầu Tâm - bị sức mạnh dòng chảy kinh hoàng... cuốn phăng. Trận đấu giới mộ điệu phủi Sài Gòn kỳ vọng về tính quyết liệt, kịch tính, đơn giản trở thành một bức “Sơn Thủy đồ” điểm xuyết thêm vẻ đẹp dũng mãnh, vô tận của dòng chảy An Biên ở SPL - S6.

Những gương mặt làm nên dòng chảy An Biên không thể ngăn chặn

Long củi, “củi mà không củi” - “không củi mà... củi”

Những ai chờ mong Bảy Núi sẽ chặn chặn dòng chảy của An Biên ở trong trận đấu diễn ra vào chiều hôm qua, Chủ nhật 7-7, tại SVĐ Gia Định (Bình Thạnh) đã thất vọng chỉ sau... 7 phút.

Tình huống che người hậu vệ đối phương, rồi quay cả thân hình đồ sộ và tung ra cú sút chéo góc kỹ thuật, khiến thủ môn Bảy Núi chôn chân tại chỗ, chỉ có thể nhìn theo bóng đi vào lưới - thể hiện kỹ thuật và sự sắc bén trong pha dứt điểm của Long củi. Rồi anh “củi dữ chưa”?

Phút 24, Long củi sớm hoàn thành “cú đúp”. Từ pha phát bóng bên vòng cấm phần sân nhà của Thuận mèo, Long củi khéo léo gài người để loại trung vệ của đối phương và xoay người đá bóng kỹ thuật bằng chân trái, bóng lại bay vào lưới một cách đẹp mắt.

Với cả 2 pha dứt điểm kỹ thuật, Long củi chứng minh, anh không hề “củi” chút nào. Thế nhưng, như một thớt gỗ lừng lững trôi trên đầu dòng chảy của An Biên, anh đã giúp đội nhà sớm xuyên phá - và đánh thủng chướng ngại Bảy Núi tưởng chừng rất to lớn, để dòng chảy An Biên, thông qua khe hở chảy về miền xuôi.

Sau đó, mọi thứ cứ tuần tự diễn ra, Bảy Núi mất người do bị thẻ đỏ, lớp sóng sau của dòng chảy An Biên tiếp tục cuộn lên, với “cú poker” của Thanh Huy, cuốn đi tất cả những chứng tích cuối cùng của “chướng ngại” Bảy Núi. 8-1, An Biên sớm giành vé dự VPL - S5.

Sức mạnh dòng chảy vô cùng vô tận của An Biên

Có ít nhất 3 thời điểm, giới mộ điệu phủi Sài Gòn kỳ vọng vào các đối thủ của An Biên, mong rằng họ sẽ chặn đứng đội bóng này, và tạo ra một cục diện cân bằng hơn ở SPL - S6.

Không một chướng ngại - con đập - chiến lũy nào thành công khi ngăn chặn dòng chảy của An Biên. Nghiêm Phạm Holdings - An Biên, An Biên thắng “đại kình địch” 2-0.

Bamboo - An Biên, An Biên đánh bại “sức trẻ” của Coach Nguyễn Hữu Hoàng Phúc với cách biệt 2 bàn thắng, tỷ số là 3-1 dù có thời điểm Bamboo gỡ 1-2 và dâng lên gây khó.

Và như chúng ta đã biết: Bảy Núi - An Biên, An Biên cuốn phăng “chướng ngại khả dĩ cuối cùng” 8-1, sớm đoạt tấm vé đầu tiên dự Vòng chung kết bóng đá 7 người toàn quốc.

Bản lĩnh - sức mạnh của cả tập thể

Dòng chảy An Biên mạnh mẽ như thế, xuôi dòng nước cuộn kinh khủng như thế, nhưng có lúc họ cũng đối mặt với khó khăn, và bản lĩnh - sức mạnh của tập thể lại được kích hoạt.

Một khoảng thời gian như vậy xảy ra sau khi họ bị Bamboo gỡ 1-2 và tập thể Bamboo tràn lên đá power-play, dồn cả 7 người - gồm cả thủ môn sang phần sân của An Biên. Các cầu thủ “áo đỏ - chữ vàng” đã siết chặt đội ngũ, và đứng vững trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.

Một khoảng thời gian khác tương tự, cũng xảy ra - và thậm chí kéo dài từ phút thứ 22 cho đến khi hết giờ trong trận đấu vòng 7 với Hữu Định - Song Hùng.

Khi đó, họ phải thi đấu thiếu người, do đội trưởng Minh Luân nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) và buộc phải rời khỏi sân đấu.

Dù 6 đấu với 7, tình hình cực kỳ bất lợi trong thể thức giải phủi 7 vs 7, nhưng những cầu thủ “áo đỏ - chữ vàng” đứng vững, thậm chí họ còn tận dụng cơ hội duy nhất để ghi bàn thắng, giành chiến thắng tối thiểu và duy trì cả thành tích toàn thắng.

Khi trả lời phỏng vấn, Coach Tuấn anh gấu nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh của An Biên "không phải ở bất kỳ một ngôi sao nào", vì họ không có ngôi sao, họ là "một tập thể đoàn kết". Điều đó luôn đúng ở một vài thời điểm khó khăn!

Sẽ chính thức lên ngôi vào thứ Bảy này?

24 điểm tuyệt đối/8 vòng đấu, An Biên đang có khoảng cách lên đến 7 điểm so với đội xếp thứ nhì, rất bất ngờ vì đó là Điện Bách Khoa - Ninh Thuận. Họ đã chạm một tay vào Cúp.

Cuối tuần này, thứ Bảy 13-7, thi đấu với Pi Four, đoàn quân “áo đỏ - chữ vàng” sẽ sớm đăng quang trước 2 vòng đấu nếu giành chiến thắng. Nhiều khả năng họ sẽ làm được.

Thậm chí, đội bóng của “bầu” Tâm còn đang hướng đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu của SPL trong suốt chiều dài lịch sử: Vô địch với 11 trận thắng tuyệt đối!

ĐỖ HOÀNG