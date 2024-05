Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM): Hoàng Thiên ghi siêu phẩm đá phạt hàng rào, Thép Việt Thắng của Coach Bảo lép lật đổ An Biên

Trận tứ kết cuối cùng của Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM) giữa Thép Việt Thắng của Coach Bảo lép và An Biên của Coach Tuấn Anh gấu đã khép lại với kịch tính - và bất ngờ vào giờ chót, biến lượt trận vòng ngoài của Khu vực TPHCM trở thành loạt trận bất ngờ và hấp dẫn nhất trên khắp cả nước...

Niềm vui chiến thắng của Thép Việt Thắng

Hai ngày sau khi loại Nghiêm Phạm Holdings - Ứng cử viên nặng ký Số 2, thì An Biên - Ứng cử viên nặng ký Số 1 cũng đã bất ngờ bị loại. Họ bị loại bởi siêu phẩm đá phạt hàng rào của “người cũ” Lê Hoàng Thiên (cựu cầu thủ HAGL), bởi tài bày binh bố trận của Coach Bảo lép, và cũng vì kém may mắn ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Kết quả này có nghĩa là, cả “2 đại gia” của làng phủi Sài Gòn - Nghiêm Phạm Holdings lẫn An Biên đồng loạt rời khỏi cuộc chơi, không thể góp mặt ở trong Vòng đấu tứ hùng của giải đấu Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM). Đây là bất ngờ vô cũng to lớn, và cũng là mất mát vô cùng to lớn với giới mộ điệu. Nhưng bóng đá hấp dẫn và ngạc nhiên như vậy đó.

Thép Việt Thắng, cái tên mới nổi gần đây của làng phủi Sài Gòn, đã trở thành điểm sáng rất đáng chú ý hồi cuối tuần qua. Trước trận đấu với An Biên tại Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM), Thép Việt Thắng liên tục đánh bại Áo cưới Thủy Mộc trên loạt sút luân lưu với tỷ số 5-4 (hòa nhau 0-0 sau giờ thi đấu chính thức) và hủy diệt Hải sản Tam Thái Tử 4-0.

Nhưng quan trọng nhất chính là, trong ngày 4-5, họ đã “chia quân” chơi ở cả 2 mặt trận và giành các chiến thắng then chốt: Vòng play-off SPL - S6, đánh bại Đại Lâm Mộc có nhiều cầu hay với chiến thắng tối thiểu 1-0; và thắng Hải sản Tam Thái Tử ở vòng 16 đội - tại Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM) diễn ra sau đó chỉ 1 tiếng đồng hồ.

Bước vào trận đấu chống lại An Biên, Thép Việt Thắng vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tất nhiên đây là điều rất dễ hiểu. Dù Thép Việt Thắng nổi lên gần đây, trong đội hình “trang bị” nhiều cầu phủi giỏi như Hoàng cao, Thạch Neymar, Dương Sầm Bách, Lê Hoàng Thiên... Nhưng so sánh về lực lượng, họ không thể bằng “Dải ngân hà” An Biên.

Thế trận cũng xuôi theo chiều hướng tương tự. An Biên luôn cầm nhịp - chủ động chơi bóng, ở phía ngược lại Thép Việt Thắng chơi với đội hình thấp, chủ động phòng như và chờ dịp phản công. Điều gì phải đến đã đến. Phút thứ 26 của trận đấu, Long củi giữ bóng trước một bóng áo vàng, anh chờ Hồng Kông băng lên rồi chuyền ra khe bên phải.

Đang đà lao đến như một mũi tên, Hồng Kông tung một cú dứt điểm như trái phá, bóng bay tung nóc lưới thủ thành Đức Thắng, 1-0 cho An Biên đầy hợp lý. Tuy nhiên, khi mà mọi người đã nghĩ đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp của “Dải ngân hà” Áo đỏ, và họ sẽ lọt vào bán kết để đối đầu với Bamboo chuẩn bị trận “bán kết trong mơ”, thì Thép Việt Thắng xoay chuyển cục diện từ đầu hiệp đấu thứ 2.

Coach Bảo lép đã đưa ra hàng loạt thay đổi nhân sự quan trọng và then chốt: Hoàng Thiên đã được tung vào sân ở phút thứ 39 của trận đấu, báo hiệu thời khắc anh đối đầu cùng với những đồng đội cũ quen thuộc của An Biên; Thành Baroc vào sân phút 46, thay thế cho hậu vệ thép Hoàng cao; Nguyên Giáp thay Thạch Neymar phút 48...

Những thay đổi người hợp lý của Coach Bảo lép giúp Thép Việt Thắng chuyển đổi thế trận - họ liên tục có nhiều pha nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Đăng Thao, như cú sút chệch cột dọc của Quốc Bảo từ đường chuyền của Sầm Bách... Phút 49 của trận đấu, Thép Việt Thắng được hưởng quả sút phạt, điểm đặt bóng hơi chếch bên trái.

Hoàng Thiên nhận trọng trách sút phạt. Cựu cầu thủ của HAGL lấy đà rồi lao tới, tung cú vẩy bóng má ngoài chân trái. Bóng đi sệt - lại hơi lạng vòng cung, ngay tầm hạ tay của thủ môn Đăng Thao nhưng anh này và cả hàng thủ An Biên hoàn toàn bất ngờ, đứng sững lại và nhìn quả bóng đi luôn vào lưới trong bất lực.

Tỷ số 1-1 cho Thép Việt Thắng và cả sân đấu vỡ òa. An Biên từ thế chủ động bị rơi ngược vào thế bị động. Coach Bảo lép cho thấy những pha thay đổi người của ông hoàn toàn đúng đắn. Thế là, Thép Việt Thắng càng đá càng hay, An Biên cũng cố gắng có thêm bàn thắng nữa, tuy vậy, 1-1 là tỷ số thi đấu chính thức cuối cùng.

Ở trên loạt sút luân lưu, dù Hoàng Thiên đá hỏng tình huống dứt điểm của mình, Thép Việt Thắng vẫn hưởng lợi khi Du Ninja rùa và Vinh futsal cũng đá hỏng. Khi Thành Baroc tự tin bước lên và sút cú “đóng hộp”, bất ngờ lịch sử đã diễn ra ở Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM). Thế lực An Biên sụp đổ, “Tân binh làng phủi” Thép Việt Thắng tiến vào bán kết.

Hoàng Thiên, một trong hai người hùng của Thép Việt Thắng, chia sẻ: “Tình huống ghi bàn đó chỉ là may mắn thôi anh ơi! Nhưng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, rốt cuộc cũng không vui lắm nè. Đôi khi, có những khoảnh khắc, đó chỉ là cảm xúc bóng đá, đơn giản chỉ là như vậy. Tôi phải đá vì màu cờ sắc áo, nhưng lại phải chống lại đội bóng cũ”.

“Sau tình huống ghi bàn, ở loạt sút luân lưu, tôi cũng đâu có dứt điểm thành công. Cộng qua trừ lại là huề anh nhỉ? Sao cũng được, tôi đã lén xuống núi sau thời gian dài trên núi lâu nay. Mai tôi lại lên núi lại. Hẹn mọi người cuối tuần này”, Hoàng Thiên chia sẻ đầy hóm hỉnh về “công - tội” của anh trong trận đấu tứ kết.

Kết quả các cặp đấu tứ kết khác: Thể Thao Hội Sài Gòn - Hoa Bằng Lăng 0-0 (TTH thắng 3-2 sau loạt sút luân lưu); LamyLand CT - Di trú Âu Mỹ Prado Metal 0-0 (LamyLand thắng 5-4 sau loạt sút luân lưu); Bamboo - Minh Long Home 5-0 (Văn Út lập hattrick, A Hưng và cả Quốc Cường ghi 2 bàn còn lại).

Như vậy, Mansion Sports Cup 2024 (KV TPHCM) đã xác định được 4 cặp đấu bán kết. Cặp đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Thể Thao Hội và LamyLand CT; cặp đấu thứ 2, rất kịch tính, sẽ là trận tranh hùng giữa Thép Việt Thắng và Bamboo. Lượt trận bán kết sẽ diễn ra từ 17 giờ chiếu thứ Bảy này, ngày 11-5.

Hình ảnh chiến thắng của Thép Việt Thắng

BTC và các Đội bóng chia sẻ cùng cầu thủ Chí Tiến (Hoa Bằng Lăng) Nhận được tin em trai của cầu thủ Chí Tiến (cựu cầu thủ futsal Sài Gòn FC, hiện đang là Đội trưởng của Hoa Bằng Lăng) không may qua đời, Chí Tiến vẫn kiên cường không bỏ lỡ trận đấu nào của đội nhà, BTC Mansion Sports Cup cùng với các Đội bóng tại KV TPHCM đã có hành động nhân văn cùng sẻ chia với cầu thủ này. BTC trích 5 triệu ủng hộ gia đình cầu thủ Chí Tiến. Một chiếc thùng đóng góp cũng được đặt ngay tại sân đấu để các đội bóng, và các cầu thủ khác có thể góp chút “của ít lòng nhiều” hỗ trợ cho gia đình khó khăn của đội trưởng Hoa Bằng Lăng. Bóng đá không phải là tất cả, nhưng bóng đá đôi khi cũng là tất cả, chính là ở những khoảnh khắc này...

ĐỖ HOÀNG