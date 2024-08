Sir Jim Ratcliffe tiết lộ lý do tại sao ông không sa thải Erik ten Hag

Đồng sở hữu mới của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe đã tiết lộ lý do tại sao ông đưa ra quyết định táo bạo là không sa thải Erik ten Hag mặc dù CLB đang trải qua mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League.

Sir Jim Ratcliffe phản ứng với những trậ thua của Man United

Người đàn ông 71 tuổi này cũng chia sẻ lý do tại sao ông cảm thấy CLB đã 'lạc lối' trước khi ông đến và giờ ông nỗ lực định hình lại gã khổng lồ của nước Anh.

Quỷ đỏ đã kết thúc chiến dịch Premier League 2023-24 ở vị trí thứ tám, thành tích thấp nhất của CLB kể từ mùa giải 1989-1990. Hiệu số bàn thắng bại âm lần đầu tiên sau 34 năm cùng với 14 trận thua tại giải đấu, nhiều nhất của CLB kể từ mùa giải 1989-1990, đảm bảo rằng đây là một mùa giải đáng quên.

May mắn thay, chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Manchester City trong trận chung kết Cúp FA đã đảm bảo rằng Man United sẽ được chơi bóng đá châu Âu vào mùa giải tới, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về thành tích của Ten Hag sau mùa giải kém cỏi tại giải đấu.

Mặc dù người hâm mộ và các chuyên gia kêu gọi sa thải người Hà Lan, Ratcliffe vẫn quyết định gắn bó với Ten Hag thay vì phá bỏ mọi thứ và bắt đầu lại lần thứ 6 kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Ratcliffe đã giải thích lý do ông ký hợp đồng mới với Ten Hag cho đến năm 2026. 'Erik là một người tốt và đã làm hết sức mình, nhưng làm quá nhiều'.

'Ông ấy đang cố gắng sắp xếp lại đội hình và sửa chữa những chỗ dột trên mái nhà cùng một lúc.'

Quyết định giữ Ten Hag là một bất ngờ nhỏ khi xét đến những thay đổi toàn diện mà Ratcliffe đã thực hiện ở những nơi khác trong câu lạc bộ. Ông đã đầu tư rất nhiều vào việc cải tạo rất cần thiết tại Old Trafford trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về mặt tiền của địa điểm mang tính biểu tượng này.

Các video về cảnh nước tràn qua mái nhà trong trận đấu trên sân nhà của Man United với Arsenal vào cuối mùa giải trước đã lan truyền và là một cảnh tượng đáng xấu hổ đối với gã khổng lồ của nước Anh.

Báo chí Anh đưa tin Man United đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục ở lại Old Trafford hay xây dựng một 'Wembley of the North' có sức chứa 100.000 người, dự kiến ​​sẽ tiêu tốn của CLB số tiền khổng lồ là 2 tỷ bảng Anh.

Quyết định về nơi Man United sẽ chơi trong tương lai dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Ratcliffe cũng đã đầu tư rất nhiều vào việc cải tạo khu phức hợp đào tạo của Man United tại Carrington, với việc CLB gần đây đã công bố thiết kế của các cơ sở mới sẽ được xây dựng.

Người đàn ông 71 tuổi này cũng đã tạo nên các tiêu đề khi ông ra lệnh cho nhân viên của Man United quay trở lại văn phòng Manchester và London làm việc toàn thời gian kể từ ngày 1-6.

Ông cũng đã phải chịu nhiều chỉ trích khi có thông tin cho rằng đội nữ của United sẽ bị buộc phải rời khỏi cơ sở trị giá 10 triệu bảng Anh của họ để dành chỗ cho đội nam trong khi công việc tại Carrington vẫn tiếp tục. Thay vào đó, đội nữ sẽ buộc phải hoạt động tại các cơ sở tạm thời.

Tất cả đều là một phần trong quá trình điều chỉnh hướng đi của Man United sau khi Ratcliffe tuyên bố CLB đã "rõ ràng là lạc lối".

"Ý tôi là, kết quả tự nói lên tất cả", Ratcliffe nói.

"Trong mười hoặc mười một năm qua, đáng lẽ CLB phải là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League và Champions League hàng năm nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Đó là một trách nhiệm lớn để đưa CLB trở lại vị trí mà nó đáng có. CLB phải thể hiện ít nhất là trong top tám ở châu Âu.

"Bây giờ nếu chúng ta không thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ không thành công".

HOÀNG HÀ