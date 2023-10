“Siêu phẩm” của tuyển thủ U23 Việt Nam giúp Đà Nẵng thoát thua trên sân nhà

Đây được xem là kết quả bất ngờ kể từ khi hạng đấu lớn thứ 2 của bóng đá Việt Nam được khởi tranh vào hôm 21-10. Lợi thế được chơi trên sân nhà Hòa Xuân giúp Đà Nẵng mở điểm ở phút 29, sau khi Hà Minh Tuấn kết thúc tình huống phối hợp đá phạt cùng các đồng đội. Nhưng từ khoảng thời gian này, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ thi đấu dưới sức.

Chỉ mất 7 phút để Điểu Quy gỡ hòa 1-1, rồi sau đó Trần Văn Hòa đưa Bình Phước dẫn ngược 2-1 ở phút 75. Trong bàn thua thứ 2, thủ môn Phan Văn Biểu đã phạm sai lầm khi đoán sai hướng sút phạt vào góc hẹp của cầu thủ Bình Phước. Chỉ khi bị vào thế rượt đuổi, các cầu thủ Đà Nẵng vùng lên trong khoảng thời gian cuối trận. Bàn gỡ hòa 2-2 mà Duy Cương có được cũng đến từ sai lầm của thủ môn Huy Hoàng lao ra bấm bóng không dứt khoát.

Trận hòa này vẫn giúp Đà Nẵng xây chắc ngôi đầu bảng với 7 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội xếp sau Long An khoảng cách 1 điểm. Bởi ở trận đấu sớm nhất của ngày 31-10, Long An đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi đánh bại đội chủ nhà Phú Thọ đang trong cơn khủng hoảng với tỷ số 3-0. Lê Thanh Phong sớm mở điểm cho các học trò của HLV Ngô Quang Sang ở phút thứ 6. Nhưng phải đến phút 65, Long An mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt được thực hiện bởi Phạm Trọng Hóa.

Trước khi trận đấu khép lại, Trần Văn Anh Vũ đã kịp điền tên lên bảng điểm, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội khách. Chính Long An đã vượt mặt Bình Phước trên bảng xếp hạng nhờ hơn 1 điểm. Trong khi Phú Thọ vẫn giậm chân ở vị trí cuối cùng sau 3 thất bại từ đầu mùa giải.

Ngày mai (1–11), ba trận đấu còn lại thuộc vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 diễn ra. Cụ thể, Hoà Bình - Huế (15g), Phù Đổng Ninh Bình - Bà Rịa-Vũng Tàu (16g) và Đồng Nai - PVF (17g).