Serie A củng cố vị trí trên bảng xếp hạng UEFA

Atalanta giành quyền vào tứ kết Europa League

Champions League mùa giải 2024-2025 dự kiến sẽ tăng từ 32 lên 36 đội. UEFA phân bổ số lượng các đội góp mặt ở vòng bảng như sau: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga có 4 đội; Ligue 1 có 3 đội; Hà Lan góp 2 đội, các giải VĐQG Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ và Scotland có 1 đội/giải; ĐKVĐ Champions League và Europa League; 5 suất còn lại thông qua vòng sơ loại.

Bốn suất tăng thêm dành cho ai? Đầu tiên là suất dành cho giải VĐQG có đội vô địch Champions League mùa trước. Suất tiếp theo dành cho giải VĐQG đứng thứ 5 ở bảng xếp hạng điểm tích lũy 5 năm gần đây nhất của UEFA. Hai suất còn lại là cuộc đua hấp dẫn cho các giải VĐQG có đội đang thi đấu ở Champions League, Europa League và Conference Cup 2 mùa giải gần đây nhất.

Tưởng chừng như điểm tích lũy của các đội bóng Italia mùa này sẽ rất thấp vì ba đội bóng Serie A là Inter Milan, Lazio và Napoli vừa bị loại ở Champions League nhưng không ngờ Europa League và Conference Cup đã giúp bóng đá Italia chiếm được ngôi đầu bảng xếp hạng nhờ AC Milan, Atalanta, Roma giành quyền vào tứ kết Europa League và Fiorentina cũng tiếp tục hành trình ở Conference Cup. Italia đứng đầu bảng xếp hạng tích lũy với 17713 điểm. Tiếp theo sau là Đức với 16356 điểm. Anh có 16250 điểm. Pháp 14750 điểm. Tây Ban Nha 14437 điểm. Như vậy, Serie A và Bundesliga sẽ có 5 đại diện nữa góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa giải 2024-2025.

Do có 36 đội tham dự nên UEFA sẽ chia thành 4 nhóm hạt giống khác nhau. Các đội sẽ đá 8 trận vòng bảng (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) ở vòng bảng trước khi chọn vào vòng knock out. Kể từ vòng knock out, các đội sẽ đấu loại trực tiếp như hiện nay. Phần lớn các HLV đang than thở vì lịch thi đấu quá dày sẽ dày hơn ở mùa giải tới. Điều này có nguy cơ dẫn tới chấn thương nhiều hơn và nặng hơn cho các cầu thủ do phải thi đấu liên tục.

HOÀNG HƯNG