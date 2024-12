Saliba ghi bàn từ quả phạt góc nhưng Arsenal không thắng nổi Fulham

Raul Jimenez ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Fulham

Pháo thủ đã tràn lên tấn công, vây ráp đội chủ nhà ngay từ những phút đầu. Họ không chỉ kiểm soát bóng nhiều hơn (66,9%) mà còn sút cầu môn nhiều hơn (12 so với 2 của chủ nhà) mà còn hưởng phạt góc nhiều hơn (6 so với 0). Nhưng tỷ số hòa 1-1 sau tiếng còi mãn trận khiến họ không tránh khỏi thất vọng khi không thể thu ngắn cách biệt nhiều hơn so với độI đầu bảng Liverpool.

Thực tế là Fulham đã chơi rất tỉnh táo và vai trò của cặp hậu vệ cánh Kenny Tete và Antonee Robinson là rất quan trọng. Chính Robinson đã hạn chế được Bukayo Saka ở cánh phải và tránh được những quả phạt góc nguy hiểm. Vắng chuyên gia ghi bàn từ quả phạt góc Gabriel, William Saliba đã lao lên trong quả phạt góc đầu tiên và đã đánh đầu đưa bóng sượt cột dọc.

Bukayo Saka bị kèm chặt ở cánh phải

Nhưng với pha phản công đầu tiên, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút 11 khi Raul Jimenez khôn ngoan lẻn ra sau hậu vệ Jakub Kiwior để lao nhanh vào khu cấm, tung cú sút vào góc xa khiến thủ thành David Raya bó tay.

Arsenal tiếp tục kiểm soát bóng, nhưng họ không tìm ra cách vượt qua hàng thủ năm người của Fulham, khi đội của Mikel Arteta không có cú sút trúng đích nào trong những phút đầu.

Saliba ghi bàn cận thành sau quả đánh đầu của Kai Havertz (29)

Pháo thủ đã bắt đầu hiệp 2 một cách tươi sáng hơn khi một loạt các pha ‘bóng chết’ gây náo loạn trong vòng cấm của Fulham trước khi ghi bàn từ một pha dàn xếp đá phạt góc. William Saliba đứng sẵn trong cầu môn để đánh lạc hướng khi người đánh đầu sẽ là Kai Havertz xuất phát ở xa. Các cầu thủ Arsenal bu lại cột xa bất thần lao vào đẩy các cầu thủ Fulham về phía trước, tạo ra khoảng trống cho Havertz bật lên đánh đầu. Havertz không đánh đầu vào lưới mà đưa bóng về phía Saliba để hậu vệ người Pháp đệm bóng vào lưới trống.

Có bàn gỡ hòa, Arsenal một lần nữa nắm bắt thế trận bằng cách kiểm soát bóng trước một Fulham ngày càng mệt mỏi, khi Kai Havertz tung cú sút ra ngoài. Thomas Partey đánh đầu ra ngoài từ một quả phạt góc. Phút 87, Arsenal nghĩ rằng họ đã giành chiến thắng khi Gabriel Martinelli tạt bóng đến cột xa để Bukayo Saka đánh đầu tung lưới, nhưng VAR đã từ chối vì lỗi việt vị, buộc Pháo thủ phải rời sân trong thất vọng.

Martin Odegaard mất hút giữa đám đông áo trắng

Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard bộc bạch: "Chúng tôi chiếm ưu thế trong hầu hết trận đấu. Hiệp 1 không tốt lắm. Chúng tôi hơi cẩu thả, thiếu năng lượng cũng như sức mạnh. Hiệp 2 thì tốt hơn nhiều. Thật bực bội khi không giành chiến thắng. Chúng tôi đã gần có được bàn thắng vào phút cuối.

"Chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt. Nhưng phải làm nhiều hơn và đưa bóng vào vòng cấm nhiều hơn. Có lẽ nên chơi trực tiếp và hung hăng hơn một chút. Chúng tôi phải tập trung vào chính mình mà không quan tâm đến các đội khác trong cuộc đua danh hiệu. Chặng đường còn rất dài. Chúng tôi đã nói hàng trăm lần rằng phải tiến lên từng trận một".

NHẬT TÂN