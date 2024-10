Ruud van Nistelrooy, người mang đến cảm giác an toàn ngắn hạn cho Man United

Bất kể điều gì xảy ra trong những ngày tới, rất khó để Ruud – gọi một cách thân mật - khó có thể theo đuổi con đường Ole Gunnar Solskjær để có được vai trò này trong thời gian dài. Van Nistelrooy chỉ mới dừng ở góc độ của một “trợ giảng”, người lấy đàn guitar ra nhưng đã cố gắng hết sức để tuân theo chương trình giảng dạy mà Ten Hag để lại.

Trong khi chờ đợi để biết liệu Rúben Amorim có nhận công việc này hay không, điều quan trọng là có một trận đấu để giành chiến thắng. Đây giống như là một cú đánh miễn phí cho Man United và HLV tạm quyền của họ trước đội hình dự bị của Leicester. Trận bóng đá rất thú vị, mặc dù có phần xa vời so với sự hoàn hảo, giúp họ lọt vào tứ kết của Cup Liên đoàn. Đó là một cảm giác an toàn dễ chịu, dù ai cũng biết là nó chỉ ngắn hạn.

Nó có cảm giác như một trận giao hữu giữa mùa giải. Leicester đã cho những cầu thủ dự bị của mình ra sân, trong khi khi Van Nistelrooy sử dụng đội hình không khác biệt đáng kể so với người tiền nhiệm của anh đã chọn và thất bại trong vài tháng qua. Sự khác biệt chính đối với các cầu thủ Man United là họ trông thoải mái hơn, có nhiều tham vọng hơn với những đường chuyền, di chuyển nhanh hơn.

Chiến thắng, tất nhiên, được chào đón và có những tiếng hô vang “Ruuuuuuuuud” khi tiếng còi mãn cuộc vang lên nhưng nhìn chung bầu không khí đã lắng xuống khi những người ủng hộ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyến viếng thăm Chelsea vào Chủ Nhật sẽ là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với việc đánh bại đội dự bị của một đội bóng đang chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng.

Nhưng nói cho cùng, Van Nistelrooy đang làm đúng phần việc của mình, đó là mang đến một cảm giác thoải mái nhất có thể cho đội bóng. Không hơn, không kém. Giống như chính tính cách của tiền đạo người Hà Lan. Một người bạn của Van Nistelrooy, Björn van der Doelen cho biết anh có thể dễ dàng nhận ra trạng thái tinh thần của cựu đồng đội thời còn đá cho PSV: “Đôi khi tôi thấy Ruud già đi khi ở bên lề sân. Cằm anh ấy ngẩng lên. Khi đó tôi biết rằng anh ấy không thích chút nào, anh ấy đang sôi sục bên trong và anh ấy muốn chạy ra sân hơn. Khi còn là cầu thủ, anh ấy sẽ tức giận một lúc khi cằm anh ấy nhô lên. Bây giờ khi anh ấy lớn tuổi hơn, anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn vậy”.

Những bàn thắng của Van Nistelrooy cho Man United – 150 bàn trong 219 trận – từ năm 2001 đến năm 2006 sẽ giúp anh dễ dàng hơn trong công việc ngắn hạn, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì về lâu dài như một cựu tiền đạo khác, Ole Gunnar Solskjær, đã phát hiện ra. Van Nistelrooy là một người vô cùng quyết tâm, người đã được nhìn nhận trong suốt sự nghiệp của mình như một kẻ săn mồi chỉ quan tâm đến việc ghi bàn và giành cúp.

Thời gian của Van Nistelrooy tại sân Old Trafford đã kết thúc sau khi anh chửi thề với Alex Ferguson do bất mãn vì không được đưa vào sân trong một trận đấu. Mặc dù Van Nistelrooy đã xin lỗi nhiều năm sau vì sự bùng nổ của mình. Không nhiều cựu tiền đạo nóng tính trở thành HLV hàng đầu, nhưng đừng nhầm lẫn cầu thủ với HLV. Van der Doelen nói: “Ruud phát triển mạnh mẽ dưới áp lực. Anh ấy bắt đầu chơi tốt hơn trong bầu không khí thù địch. Ngoài điều đó ra, anh ấy tốt với mọi người và thích đùa. Một chàng trai tuyệt vời, dễ mến. Tôi nghĩ anh ấy gần gũi với chính mình hơn so với khi còn là cầu thủ.”.

Một cựu đồng đội khác, Ronald Waterreus, cho biết cuộc sống của một HLV tốt hơn đối với Van Nistelrooy. "Bộ đồ này vừa vặn với anh ấy như một chiếc găng tay. Tôi không thấy điều đó xảy ra khi anh ấy còn là cầu thủ, nhưng thật nhẹ nhõm khi được nói chuyện với anh ấy bây giờ về nghề huấn luyện viên."

Van Nistelrooy đã phục vụ một năm với tư cách là HLV ở Hà Lan, tại PSV trong mùa giải 2022-2023. Ông đã từ chức ngay trước trận đấu cuối cùng vì không còn cảm thấy được ban quản lý ủng hộ. Ông đã giành được Siêu cúp Hà Lan, Cúp quốc gia và lọt vào vòng loại trực tiếp của Europa League. Dưới thời ông, các cầu thủ như Cody Gakpo, Xavi Simons, Noni Madueke và Jordan Teze đã trở nên tốt hơn. Ông đã thuyết phục Luuk de Jong trở lại PSV từ Barcelona.

Người kế nhiệm Peter Bosz đã giúp PSV đã vô địch Hà Lan, lọt vào vòng 16 đội cuối cùng của Champions League và phá vỡ nhiều kỷ lục. Bosz đã nói khá rõ ràng rằng nền tảng để chơi tốt như vậy đã có sẵn và nó đã được Van Nistelrooy đặt ra, một điều rất đáng trân trọng. Việc Van Nistelrooy từ chức vào tháng 5 năm 2023 khiến nhiều người ngạc nhiên, ngay cả giám đốc Marcel Brands, người đã thuyết phục ông nhận công việc này sau khi ông ban đầu từ chối. Vào thời điểm đó, ông là HLV của Jong PSV (đội trẻ) và cảm thấy còn quá sớm để quản lý đội một.

Vào tháng 12, Van Nistelrooy đã chia sẻ về việc từ chức của mình trên một tờ báo: “Đôi khi mọi thứ đủ rõ ràng. Vì bạn đại diện cho những giá trị nhất định, vì tôi đã có thể giúp câu lạc bộ tiến xa hơn. Khi đạt đến giới hạn, nó dừng lại với tôi. Mọi chuyện đã xảy ra và ảnh hưởng đến tôi. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn định và tôi đã có thời gian, tôi biết mình chỉ muốn tiếp tục giúp đỡ các cầu thủ trẻ, đó là bản chất của tất cả mọi thứ.”

Nền tảng chiến thuật của Van Nistelrooy được cho là học được từ một cựu HLV PSV, Bobby Robson.Dù từng là học trò của nhiều HLV vĩ đại, nhưng ông gọi nhà cầm quân người Anh này là "một quý ông", là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Ông cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng chiến thuật gia bậc thầy Marcelo Bielsa và người xây dựng đội bóng Diego Simeone. Ông muốn trở thành sự kết hợp của họ, mặc dù trên hết, ông muốn là chính mình.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, Van Nistelrooy đã học được cách đưa mọi người theo mình khi mình đi theo một hướng nhất định với một đội. "Nếu không, bạn sẽ mất họ", ông từng nói. Nhiệm kỳ của Van Nistelrooy tại Man United có thể ngắn – ít nhất là lần này – nhưng có một điều chắc chắn: ông sẽ cống hiến hết mình để thành công.

LONG KHANG