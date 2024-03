Run To Live 2024: Nữ giảng viên 51 tuổi hướng đến giải đồng đội để gây quỹ học bổng

Từng suýt không hoàn thành cự ly 5km, sau hơn 3 năm tập luyện bằng sự cố gắng cùng thái độ nghiêm khắc với bản thân, chị Vũ Anh đầy tự tin sẽ cán đích cự ly 21km dưới mốc thời gian 2 tiếng ở Run To Live 2024.

Chị Vũ Anh háo hức chuẩn bị tham dự cự ly 21km ở Run To Live 2024. ẢNH: NVCC

Đều đặn 05g30 mỗi buổi sáng, chị Vũ Anh (sinh năm 1973, ngụ quận 3, TPHCM) khởi đầu ngày mới bằng việc phải hoàn thành ít nhất chạy 10km trong vòng một tiếng. Tự tạo thói quen lành mạnh như vậy mang đến cho nữ runner cảm giác sảng khoái, vẻ đẹp của những tia nắng bình minh làm cho đầu óc trở nên minh mẫn, để bắt đầu ngày làm việc đầy năng lượng. Chị Vũ Anh hiện giảng dạy các chương trình về Quản trị Nhân sự quốc tế, cộng tác thường xuyên với một số học viện đào tạo ở TPHCM. Thừa nhận bản thân thích vận động hay leo trèo, nữ giảng viên thời còn đi học đạt điểm môn giáo dục thể chất khá cao. Song phải đến năm 2020, chị mới chọn chạy bộ sẽ đồng hành với mình trong phần đời còn lại.

“Gần chạm mốc tuổi 50, tôi cảm thấy cơ thể có sự nặng nề nhất định và hay xuất hiện bệnh vặt. Cũng giai đoạn này phong trào chạy bộ cả nước phát triển nhanh và rộng, tôi tìm được nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ những runner. Có người tự tập và chạy chân đất, có người chạy để làm gương cho con, có người chạy để vượt qua bạo bệnh, có người chạy để tích lũy số km quy ra tiền đóng góp thiện nguyện... Năng lượng tích cực như vậy làm tôi càng cảm mến bộ môn chạy bộ”, chị Vũ Anh tâm sự.

Sau thời gian đầu tự tập luyện, chị Vũ Anh quyết định tham dự giải chạy đầu tiên và nở nụ cười khi nhớ lại bản thân từng suýt không hoàn thành cự ly thấp nhất... 5km. “Sau đó, tôi chạm đến cự ly 10km khi tập luyện. Tôi hướng đến sự bền bỉ và kỷ luật, để tích lũy và nâng cao sức bền cho bản thân. Khi chạy tôi cố gắng lắng nghe cơ thể, từ đó điều chỉnh dáng chạy, cách hít thở, cách đánh tay, cách guồng chân, cách tiếp đất và cách cung cấp dinh dưỡng, nước... Vài lần cán được cột mốc 10km thì tôi tự tin đăng ký chạy 21km. Sau đợt dịch Covid-19, tôi mạnh dạn tham dự cự ly 42km vì cảm thấy bản thân đã tích lũy đủ sau những buổi chạy dài 30km. Nhưng thành tích ở cự ly Full marathon của tôi khi đó vẫn còn hạn chế”, chị kể.

Bước ngoặt để giúp chị Vũ Anh nâng cao thành tích chạy bộ là khi gia nhập nhóm Superman Night Run vào năm 2023. Ở đây, nữ runner được nghe các HLV chia sẻ, giới thiệu về giáo án tập luyện và dinh dưỡng sao cho phù hợp, được sự động viên và tập luyện cùng hàng trăm các runner vui tính và đầy chăm chỉ. Và sau những buổi chạy nhóm rộn tiếng cười, nữ giảng viên đã cải thiện được thành tích chạy Full marathon (42km) từ gần 6 giờ xuống còn dưới 4 giờ 30 phút, một sự cải thiện mà đến chị cũng đầy bất ngờ.

Chị Vũ Anh đang sinh hoạt tại uperman Night Run, CLB chạy bộ với hơn 1.000 sinh hoạt.

Thường xuyên chạy bộ giúp con người khám phá những tiềm năng còn ẩn sâu bên trong cơ thể. Theo chị Vũ Anh, không ít runner từng có suy nghĩ sẽ không thể chạy được marathon. Chị nói: “Nhưng tôi tin họ đều sẽ làm được. Điều tiên quyết là phải tập luyện chăm chỉ, tích lũy đủ và đều. Marathon rèn tính kỷ luật và sự nhẫn nại. Có một lần tham dự giải chạy ở cự ly 42km, tôi gặp chấn thương sau nửa chặng đường, cơn đau kéo đến. Nhưng tôi mang suy nghĩ kiểu gì cũng phải về đích. Phần còn lại tôi chị chạy bằng sự ý chí, cứ thế tôi quên đi cơn đau và đến vạch đích trong sự chờ đợi của đồng đội. Tôi cảm nhận sự hạnh phúc”.

“Tôi rất thích được cùng các thành viên của Superman Night Run lập trạm support, để hỗ trợ lẫn động viên tinh thần tất cả runner tại giải chạy. Những lúc đứng ven đường hoặc gần vạch đích, hô to tên tất cả các CLB ghi trên áo chạy của runner, đập tay với họ, hỏi thăm động viên và tiếp nước nếu thấy họ mệt, tôi thật sự hạnh phúc. Vì bản thân được là một phần của cộng đồng runner phong trào. Tình cảm mọi người dành cho nhau rất thuần khiết và ấm áp, đó là điều ý nghĩa lớn nhất mà tôi nhận được khi gắn bó với chạy bộ”, chị Vũ Anh bộc bạch.

Gần nhất, chị Vũ Anh đã cán đích vị trí thứ hai cự ly 42km dành cho nhóm tuổi nữ 50+ ở VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight 2024, với thành tích 4 giờ 35 phút. Chị cũng nằm trong tốp 3 nhóm tuổi nữ 50+ tại Hồ Chí Minh City Night Run Thắng Lợi Group 2023 và Green Cần Giờ Marathon 2023.

Và trong lần đầu tham dự Run To Live, chị Vũ Anh đăng ký cự ly 21km. Nữ giảng viên tâm sự, nếu có nội dung 42km, chị sẽ quyết định tham dự. “Mục tiêu của tôi cố gắng về đích dưới 2 giờ. Trong thời gian tập luyện, tôi nhiều lần ghi nhận thành tích còn dư đến vài phút mới chạm mốc 2 giờ. Ngoài ra, tôi còn tham gia hạng mục Đồng đội cùng các thành viên của Superman Night Run. Mục tiêu của từng thành viên trong nhóm cố gắng đạt PR (thành tích cá nhân tốt nhất), để cùng nhóm cạnh tranh giải thưởng. Nhóm đã cam kết nếu đạt giải thưởng sẽ dành toàn bộ số tiền góp vào quỹ học bổng cho các em học sinh nghèo”, chị Vũ Anh háo hức.

Chị Vũ Anh (đội nón, đeo kính) đoạt giải nhì nhóm tuổi nữ 50+ ở giải chạy vào tuần trước.

Cung đường chạy ở Run To Live 2024 rất thân thuộc với Vũ Anh, đặc biệt đoạn từ cầu Ba Son đến khu đô thị Sala là cung chạy dài định kỳ vào cuối tuần của chị cùng bạn bè. Trong khi con đường chạy qua đảo Kim Cương cũng không hề xa lạ, bởi nữ runner từng tham dự các giải chạy qua đoạn này. Chị đánh giá cung đường chạy yên tĩnh và vắng vẻ, dù mặt đường chưa thật sự lý tưởng 100% nhưng vẫn khá thuận lợi cho runner.

“Ngay cả cái tên của giải Run To Live rất và đầy ý nghĩa, Run To Live long, happily, meaningfully... Tôi mong mùa đầu tiên sẽ đón nhận thật nhiều sự ủng hộ của cộng đồng chạy bộ không chỉ ở TPHCM mà còn ở các tỉnh thành. Và mong những mùa tiếp theo có thêm cự ly 42km. Khi tập luyện, tôi đã chạy qua khu Expo của trong các ngày qua, hóng xem công tác chuẩn bị thế này, chụp hình chia sẻ với bạn bè. Mong ngày chạy thời tiết sẽ mát mẻ để runner không mệt, tất cả về đích an toàn và xinh tươi. Hy vọng Ban tổ chức bố trí thật nhiều phóng viên ảnh để có những bức hình đẹp cho chúng tôi”, chị Vũ Anh háo hức.

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 do Báo SGGP phối hợp tổ chức cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group khởi tranh vào ngày 10-3 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm của TP Thủ Đức, với 3 cự ly 5km - 10km và 21km.

HỮU THÀNH