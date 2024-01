Qatar đã sẵn sàng cho kỳ Asian Cup đạt “các tiêu chuẩn cao nhất”

Áp phích về Asian Cup 2023 được trưng bày ở khắp thủ đô Doha, Qatar.

Ông Hassan Rabia Al Kuwari, Giám đốc điều hành Truyền thông và Tiếp thị của Ban tổ chức địa phương, phát biểu ở buổi họp báo vào hôm 10-1: “Chúng tôi tuyên bố Asian Cup 2023 đã sẵn sàng lăn bóng trên đất Qatar. Chúng tôi tự hào khi trở quốc gia đầu tiên đăng cai Asian Cup lần thứ ba, và đây là một sự kiện lịch sử đối với bóng đá châu Á. Khoảng 900.000 vé theo dõi các trận đấu ở Asian Cup 2023 đã được bán ra, và từ con số này nhấn mạnh đến nhu cầu đến với Giải đấu rất lớn của giới mộ điệu”.

Vị lãnh đạo này nhấn mạnh, Ban tổ chức địa phương đã được hưởng lợi từ việc đăng cai World Cup 2022, để có lần đầu tiên trong lịch sử “mang hương vị của ngày hội bóng đá thế giới về với Asian Cup”.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 10-1, với tổng cộng 51 trận đấu lăn bóng trên 9 sân vận động ở Qatar, trong đó có 7 sân từng tổ chức World Cup 2022. Không chỉ 7 địa điểm thi đấu mà quốc gia này đã “kích hoạt” trở lại các sân tập, những trung tâm, trang thiết bị vận hành và mọi thứ liên quan đến World Cup 2022 để sẵn sàng tổ chức một kỳ Asian Cup đạt “các tiêu chuẩn cao nhất”.

Hệ thống tàu điện kết nối các địa điểm tổ chức Asian Cup 2023.

Truyền thông Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh: “Cơn sốt Asian Cup 2023 có thể được cảm nhận trên khắp đất nước”. Khẩu hiệu “Hãy đến châu Á”, các áp phích về giải đấu, cờ của 24 đội tuyển tham dự... được lan rộng trên đường phố, các trung tâm thương mại và sân vận động. Bầu không khí ở thủ đô Doha và vùng phụ cận theo truyền thông Lebanon cảm nhận: Thật tuyệt vời!

Về công tác an ninh được Ban tổ chức nước chủ nhà thắt chặt ở mức cao nhất, trong đó sân vận động Lusail, địa điểm tổ chức lễ khai mạc Asian Cup 2023 được mở trước 5 tiếng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cổ động viên đến sân. Thiếu tá Abdul Rahman Mohammed Al-Tamimi, đại diện lực lượng an ninh Asian Cup 2023, cho biết: “Qatar là quốc gia an ninh và an toàn, điều này đã được chứng nhận bởi nhiều trung tâm quốc tế đo lường về mức độ an ninh và an toàn trên thế giới. Chúng tôi luôn đứng đầu các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi trong lĩnh vực này”.

Trung tâm truyền hình và báo chí (MMC) đặt tại TP Musheireb được xem là “bộ não” để tất cả các chuyên gia truyền thông đưa tin về các trận đấu và sự kiện của giải đấu. Ở đây, còn cung cấp cho giới truyền thông nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm phòng họp báo, máy trạm được trang bị dịch vụ Internet, văn phòng bảo trì dành riêng cho các thiết bị và dụng cụ của phóng viên ảnh hay truyền hình. Theo Ban tổ chức địa phương, số lượng truyền thông sẽ có mặt ở Qatar để đưa tin về Asian Cup 2023 khả năng vượt qua con số kỷ lục 2.000 đơn vị, bên cạnh 6.000 tình nguyện viên được bố trí làm việc ở 20 bộ phận khác nhau để có thể chung tay cùng Ban tổ chức đưa Giải đấu về đích an toàn.

An ninh tổ chức Asian Cup 2023 được thắt chặt ở mức cao nhất.

Ông Faisal Al-Muftah, Giám đốc điều hành Bộ phận Vận tải và Hậu cần tại Ban tổ chức địa phương, chia sẻ: “Mạng lưới giao thông công cộng hiện đại ở Qatar mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm thoải mái. Mọi người tiếp cận dễ dàng ngay từ khi đặt chân đến Qatar. Trong đó, hệ thống tàu điện ngầm ở Doha được liên kết để vận chuyển cổ động viên đến các sân vận động cũng như nhiều địa điểm du lịch địa phương một cách dễ dàng và thuận tiện”.

Hướng đến kỳ Asian Cup đạt “các tiêu chuẩn cao nhất”, Giải đấu trên đất Qatar cũng được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng và kết nối những người đam mê bóng đá trên khắp lục địa, thúc đẩy sự đoàn kết và tôn vinh sự đa dạng trong văn hóa của mỗi quốc gia đã tạo nên nền bóng đá châu Á đang trên đà phát triển.

Một số hình ảnh Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2023:

Năm chú chuột nhảy mang tên Saboog, Tmbki, Freha, Zkriti và Traeneh là linh vật của Asian Cup 2023

Poster về ngày hội lớn của bóng đá châu lục ở một trung tâm thương mại tại Doha

Nhiệt Asian Cup 2023 lan tỏa khắp tuyến phố ở Qatar

24 quốc kỳ đại diện cho 24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2023 xuất hiện ở MMC

Một nhân viên ở MMC đang lau dọn bàn làm việc của truyền thông

HỮU THÀNH