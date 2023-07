Pochettino xác định “4 quả bom nổ chậm” phải đi trong tuần này

The Telegraph đưa tin, tân HLV Mauricio Pochettino rất muốn Chelsea bước vào giai đoạn tiền mùa giải từ tuần tới trong sự tươi mới cùng động lực cao nhất, và để có được điều đó thì trong phòng thay đồ phải vắng bóng hoàn toàn những ngôi sao muốn ra đi hoặc có nguy cơ gây chia rẽ, hay tạo ra sự khó chịu.

Cho đến nay, Chelsea đã cho phép một loạt các cầu thủ nổi tiếng rời CLB vào mùa hè này như N'Golo Kante, Edouard Mendy và Kalidou Koulibaly gia nhập các CLB ở Saudi Arabia. Kai Havertz đến Arsenal và Mateo Kovacic đến Man.City. Mason Mount cũng vừa chính thức gia nhập Man.United và tiền vệ Ruben Loftus-Cheek đã ký hợp đồng 4 năm với AC Milan. Nhưng theo tiết lộ, HLV Pochettino còn xác định rõ thêm 4 cái tên phải ra đi ngay trong tuần này, đều nằm ở hàng công bao gồm Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Romelu Lukaku và Hakim Ziyech.

Tất cả họ đều là những cầu thủ đang muốn ra đi. Nếu không thể sớm giải quyết xong tương lai của 4 cầu thủ “dư thừa” kể trên, HLV Pochettino có thể buộc lòng gạt tên họ khỏi các buổi tập của thành phần chính, đồng nghĩa cũng bị loại khỏi chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ bắt đầu vào ngày 17-7. Tuy nhiên, The Telegraph tiết lộ rằng đang có lo ngại nếu để 4 cầu thủ kể trên ở lại tập với đội B sẽ có nguy cơ gây ra tình trạng bất ổn.

May mắn cho Chelsea, khi cả 4 cầu thủ này đều có những đội theo đuổi. Ziyech dù không thể gia nhập Al-Nassr sau khi thất bại trong cuộc kiểm tra y tế, nhưng người ta vẫn cho rằng cầu thủ chạy cánh này có nhiều sự quan tâm khác từ Saudi Arabia. CLB Al Ettifaq được cho là đang để mắt đến Aubameyang sau khi bổ nhiệm HLV Steven Gerrard. Pulisic đã được trả giá từ Lyon và AC Milan, được cho là rất muốn tham gia môi trường bóng đá Italy. Trong khi Lukaku cũng muốn chuyển ở lại Serie A sau một mùa giải cho mượn tại Inter Milan. Á quân Champions League muốn giữa tiền đạo này sau khi đã bán ngôi sao Marcelo Brozovic.

HLV Pochettino đã bắt đầu xây dựng lại Chelsea sau mùa giải tệ hại kết thúc ở vị trí thứ 12, đặc biệt là đang cố gắng cải thiện tinh thần. Ông ấy thậm chí còn tổ chức tiệc nướng vào ngày đầu tiên phụ trách, với sự tham dự còn bao gồm tất cả các nhân viên của CLB. Trong ưu tiên của mình, nhà cầm quân người Argentina muốn làm việc với những cầu thủ tận tâm và sẵn sàng hy sinh vì sự cải thiện của đội bóng.

The Blues sẽ khởi đầu giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tại sân tập Cobham vào thứ Tư. Triều đại của HLV Pochettino bắt đầu với loạt trận giao hữu trước mùa giải trên đất Mỹ, bắt đầu gặp đội bóng hạng thấp của Anh là Wrexham vào ngày 19-7, sau đó lần lượt gặp Brighton, Newcastle và Fulham từ ngày 22 đến 30-7. The Blues sẽ rời Mỹ sau trận giao hữu với đội bóng Đức, Borussia Dortmund vào ngày 2-8. Trận khai màn Premier League mùa giải mới 2023-2024 của The Blues là tiếp đón Liverpool vào ngày 13-8…