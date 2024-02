Pháo thủ tìm lại cách ghi bàn để đánh bại Newcastle 4-1

Arsenal đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp ở Premier League lên con số 6 bằng cách vượt qua đội khách Newcastle 4-1 vào tối thứ Bảy để qua đó duy trì cách biệt 2 điểm kém hơn so với ngôi đầu của Liverpool.

Pháo thủ đã gạt bỏ nỗi thất vọng từ trận thua mờ nhạt 0-1 trước Porto ở Champions League vào giữa tuần, họ nhanh chóng thể hiện mối đe dọa trong thế trận tấn công của mình trong một thế trận thống trị hoàn toàn Newcastle. Thủ môn của Newcastle, Loris Karius - có trận ra quân đầu tiên ở Premier League kể từ năm 2018 - đã cản thành công cú đánh đầu của Gabriel Magalhaes từ một tình huống phạt góc, nhưng nỗ lực phá bóng vụng về của Sven Botman sau đó đã biến thành một bàn phản lưới nhà. Bàn thứ 2 đến nhanh chóng chỉ sau 6 phút khi Kai Havertz ghi bàn từ cự ly gần từ đường chuyền ngược của Gabriel Martinelli.

Arsenal vẫn miệt mài tấn công bên phần sân của Newcastle, và Martinelli đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt sau một pha đầu vọt xà ngang ở phút 31. Newcastle đã khiến Arsenal thua trận đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại đội bóng của Mikel Arteta với tỷ số 1-0 trên sân nhà vào tháng 11, nhưng lần này tại Emirates họ không tung ra được một cú sút nào cho phút 49, khi Anthony Gordon xâm nhập vào vòng cấm nhưng nỗ lực của anh không gây khó khăn cho thủ thành David Raya.

Đội khách tỏ ra nguy hiểm hơn một chút sau đó và Alexander Isak có một cơ hội khác để phản công ở phút 62, nhưng lại sút quá cao. Thay vào đó, Bukayo Saka nâng tỷ số lên 3-0 với pha đột phá đặc trưng từ cánh phải và dứt điểm chân trái tầm thấp đi qua đôi chân dang rộng của 2 hậu vệ Newcastle. Hậu vệ Jakub Kiwior ghi bàn thứ 4 cho chủ nhà từ một quả phạt góc khác ở phút 69, trước khi cựu tiền vệ Arsenal, Joe Willock đánh đầu ghi bàn thắng an ủi cho đội khách ở phút 84.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta hiện đã ghi được 25 bàn trong 6 trận toàn thắng đầu năm 2024 tại Premier League - 15 bàn trong 3 trận gần đây nhất. Arsenal cũng đang trải qua quãng thời gian ghi 17 bàn mà không thủng lưới, kể từ chiến thắng 3-1 trước Liverpool vào ngày 4-2, hiệu suất tốt nhất trong lịch sử Premier League. Tiền đạo Saka nói về phong độ ghi bàn của đội: “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và có rất nhiều chất lượng trong mặt trận tấn công và mọi chuyện đang bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục việc này”.

Chiến thắng giúp Arsenal thu hẹp lại cách biệt 2 điểm so với đội đầu bảng Liverpool, và kém một điểm so với đội nhì bảng Man.City - đội đã thắng 1-0 tại Bournemouth trước đó vào thứ Bảy. HLV Arteta ca ngợi sự dũng cảm trong lối chơi tấn công của Arsenal: “Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Công lao to lớn dành cho các chàng trai vì chúng tôi chỉ 2 ngày rưỡi để chuẩn bị sau thất bại đáng thất vọng ở Porto. Cách họ thực hiện mọi thứ, sự quyết tâm, quyết liệt, họ đã chơi rất dũng cảm. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này”.

Arsenal không thể ghi được một cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu căng thẳng hôm giữa tuần ở Porto - đây là lần đầu tiên Pháo thủ không thể sút trúng khung thành trong một trận đấu ở Champions League kể từ trận thua 1-3 trước Barcelona vào tháng 3-2011. HLV Arteta đánh giá thêm: “Các chàng trai đang tìm cách ghi bàn bằng nhiều cách khác nhau. Thật đáng để hài lòng, lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn ngày hôm nay. Vẫn còn một số điều chúng tôi phải cải thiện và đưa các cầu thủ trở lại. Nhờ các nhân viên đã phục hồi cho các cầu thủ nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó từ thời điểm chúng tôi ở Porto, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này. Thật tuyệt khi thấy phản ứng đó cũng như sự hỗ trợ trên sân vận động. Toàn đội đang đạt phong độ cao, chúng tôi đang ở thời điểm tốt”.

Ngược lại, Newcastle đã nhận thất bại thứ 11 trong mùa giải và đã để thủng lưới 12 bàn sau 4 trận gần đây nhất, với chỉ một chiến thắng trong khoảng thời gian đó. Đội bóng của HLV Eddie Howe đang đứng ở vị trí thứ 8, kém đội xếp thứ 4 là Aston Villa đến 15 điểm. Howe nói: “Arsenal chơi rất tốt, còn chúng tôi thì không và chúng tôi đã bị trừng phạt. Chúng tôi đã thất bại trong hầu hết các khía cạnh, chúng tôi đã không làm đúng những điều cơ bản”.

LINH SƠN