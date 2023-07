Ông chủ Tottenham xuống lệnh phải bán Harry Kane

Truyền thống Anh loan tin chủ sở hữu của Tottenham, Joe Lewis đã chỉ thị cho Chủ tịch Daniel Levy rằng ông không chấp nhận để Harry Kane rời CLB theo dạng tự do vào mùa hè tới, đội trưởng tuyển Anh sẽ phải ký hợp đồng mới hoặc phải rời đi trong kỳ chuyển nhượng này.

Theo các nguồn tin thì Harry Kane, người còn một năm trong hợp đồng, đã quyết định sẽ không ký gia hạn hợp đồng với Tottenham. Đội bóng Bắc London đã thể hiện rõ quyết tâm giữ lại chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của mình, đề nghị chân sút vừa tròn 30 tuổi một hợp đồng mới trị giá 400.000 bảng/tuần, nhưng tiền đạo này không sẵn sàng ký vào đó. Hơn một thập niên cống hiến cho Gà trống, ghi đến 280 sau 435 trận mà chẳng thu về bất kỳ danh hiệu nào, Harry Kane đã rất kiên quyết ra đi.

Đội bóng 11 năm liền vô địch Đức, Bayern Munich đang được nhắc đến khi đã có 2 lời đề nghị, trị giá 60 triệu bảng và 70 triệu bảng, nhưng đều quá thấp so với yêu cầu không dưới 100 triệu bảng nên đã nhanh chóng bị từ chối. Hùm xám dự kiến sẽ trở lại với đề nghị thứ 3, tuy nhiên, có vẻ như phía Tottenham đang rất thất vọng với cách tiếp cận từ đối tác. Đầu tiên là việc Bayern bị “tố” đi đêm với cầu thủ, tiếp đó là những tuyên bố không thể chấp nhận từ Chủ tịch danh dự của họ, Uli Hoeness khi cho rằng nếu Harry Kane “giữ lời” thì thương vụ này chắc chắn xảy ra. Thậm chí ông này nhấn mạnh rằng Tottenham “rồi sẽ phải nhường bước thôi!”.

Mới nhất, Tottenham đã mạnh tay “cấm cửa” một phóng viên người Đức khỏi tất cả các buổi họp báo của CLB trong tương lai, khi anh này tham gia buổi họp báo trước trận giao hữu với Leicester và mang theo chiếc áo thi đấu của Bayern Munich với dòng chữ “Harry Kane 9” ở phía sau. Hành động này đã khiến tân HLV của Gà trống, Ange Postecoglou rất tức giận.

Xét tình hình hiện tại, khi Real Madrid đang tập trung cho mục tiêu giành chữ ký của Kylian Mbappe, còn Chelsea thì không dễ thuyết phục Chủ tịch Daniel Levy bán ngôi sao cho một kình địch cùng London, thì Man.United đã được khuyến khích rằng họ đã sống lại cơ hội chiêu mộ Harry Kane. Nhưng theo The Sun, đội chủ sân Old Trafford đã được thông báo rằng họ sẽ phải trả cho tiền đạo này mức lương khổng lồ 30 triệu bảng/năm, tương đương 577.000 bảng/tuần. Điều này không chỉ phá vỡ cấu trúc tiền lương của Quỷ đỏ, sau khi vừa vất vả thuyết phục tiền đạo Marcus Rashford chấp nhận mức lương 325.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới - là mức lương cao nhất vào lúc này ở sân Old Trafford.

Quan trọng hơn cả, Man.United đang bị hạn chế của Luật công bằng tài chính sau khi mua Mason Mount và Andre Onana với tổng chi phí ban đầu là 98,8 triệu bảng. Như vậy, Man.United cần phải bán thật nhanh nhiều cầu thủ không cần thiết để hy vọng hoàn thành thỏa thuận này, nhưng điều đó được coi là khó xảy ra.