Ở châu Âu, chỉ có mỗi mình Na Uy cấm MMA, toàn cảnh sự vụ là như thế nào (III)?

Hôm 11-2 rồi, tại sự kiện “UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer”, “The Joker” Jack Hermansson đánh bại ngôi sao đang nổi hạng trung “Bodybagz” Joe Pyfer bằng điểm số ngoạn mục. Sau đó, Hermansson đã gửi lời đến chính quyền Na Uy: "Hãy hợp pháp hóa MMA tại Na Uy. Điều đó rất quan trọng với tôi”.

Hermansson là nhân vật chủ yếu trong việc vận động hợp pháp hóa MMA tại Na Uy

Tranh cãi quanh việc hợp pháp hóa

Việc hợp pháp hóa MMA đang được Đảng Tiến bộ và Đảng Tự do vận động tích cực, nhưng 2 đảng phái này chỉ chiếm 16,2% ghế Quốc hội Na Uy.

“Thật ngu ngốc khi có lệnh cấm đặc biệt với MMA trong khi chúng ta cho phép những môn thể thao võ thuật đối kháng khác hoạt động theo tiêu chí chuyên nghiệp!”, nghị sĩ Grunde Almeland và là lãnh đạo đảng Tự do Oslo chia sẻ.

“MMA nghiệp dư là hợp pháp, nhưng khi bạn vươn đến cấp độ cao nhất, môn đấu mà bạn đã chiến đấu suốt nhiều năm lại trở thành bất hợp pháp tại Na Uy. Kỳ vậy??”.

Rất nhiều nghị sĩ phản đối hợp thức hóa MMA, phần lớn lại là thành viên của đảng Lao động. Họ phản đối môn đấu này vì các võ sĩ đa phần bị chấn thương đầu khi trúng đòn...

Những người ủng hộ đưa ra lập luận thông qua nghiên cứu khoa học: Chính não của các võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp mới phải chịu tổn thương nhiều hơn so với não của các võ sĩ đấu MMA chuyên nghiệp.

Đấu quyền không găng an toàn hơn… MMA và quyền Anh? Đó là lập luận của quyền thủ Jay Eggleston người Anh, một ngôi sao mới nổi của môn Đấu quyền không găng vốn đang dần trở nên rất thịnh hành trên đất Anh và đất Mỹ (trên đất Mỹ, đã có một giải đấu chính thức được công nhận dành cho môn thể thao này, đó là “Bare Knuckle Fighting Championships” - BKFC). Thật sự thì Đấu quyền không găng an toàn cỡ nào?

Lý do là vì, các võ sĩ quyền Anh đeo găng tay có tiết diện va chạm với đầu lớn hơn so với các võ sĩ MMA (MMA sử dụng găng mỏng), do vậy chấn động nhiều hơn. Tuy nhiên, lập luận này vẫn chưa giúp ích được gì.

“Trong MMA, bạn nhận được điểm số, bao gồm của điểm KO, khi một võ sĩ bị đấm hoặc bị đá và không thể tiếp tục thi đấu được nữa”.

“Có nhiều bằng chứng cho thấy, việc bị đấm hoặc đá vào đầu có thể dẫn đến chấn thương sọ não cấp tính nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến cả trí nhớ và thần kinh!”, ông Åse Christine Ask Bakke, đại diện đảng Lao động trong Ủy ban Văn hóa & Gia đình cho biết.

Tấn công vào đầu nhận được điểm cao

“Chúng tôi phản đối việc làm suy yếu luật pháp hòng ngăn cản việc con người bị chấn thương nặng thông qua môn đấu này. Đảng Lao động luôn tin rằng, thể thao chân chính sẽ chỉ giúp tăng cường sức khỏe con người”.

Đảng Xã hội cánh tả thậm chí còn không ủng hộ việc hợp pháp hóa quyền Anh từ hồi năm 2014. Họ xem đây là một bước lùi của luật pháp.

“Mối nguy hiểm này đang kéo dài sang cả MMA, nơi chiến thắng được trao thưởng bằng cách hạ KO đối thủ. Tôi không hiểu tại sao những điều này được cho phép ở Na Uy”, người phát ngôn của Đảng Xã hội cánh tả, ông Freddie Andre Ovstegard trình bày quan điểm.

Nghị sĩ Oslaug Sem-Jacobsen đến từ đảng Trung dung cũng lên tiếng chống lại MMA: “Chúng tôi đã chỉ trích môn thể thao này từ rất lâu”.

“Tôi nghĩ rằng, việc mở rộng hơn nữa các quy định hiện hành với một môn võ khuyến khích giành chiến thắng bằng KO và gây ra những tổn thương nghiêm trọng là một ý tưởng tồi tệ”.

Hermansson là nhân vật chính

Để giành chiến thắng trong việc vận động hợp pháp hóa MMA chuyên nghiệp tại Na Uy, người ta cần một “Cecilia Braekhus mới cho môn thể thao này”.

Và Hermansson là người được lựa chọn, thậm chí anh này còn tự mình bước lên đầu ngọn sóng nhờ vào thành công xuất sắc tại sự kiện “UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer” mới đây...

Những chiến thắng của Hermansson, những hình ảnh quảng bá MMA Na Uy nói riêng và hình ảnh Na Uy nói chung ra toàn thế giới của Hemansson trên truyền thông, trên các trang mạng xã hội của anh này là rất, rất quan trọng...

Hermansson thường xuyên quảng bá hình ảnh quê nhà lên mạng xã hội

Hermansson sinh ra ở Thụy Điển. Tuy vậy, anh chỉ thật sự trưởng thành và được rèn luyện ở trong môi trường của đội Hellboy do cựu võ sĩ MMA người Na Uy, Joachim Hansen sáng lập (từng được nhắc đến trong phần 1).

Hermansson kể lại việc mình đã gặp khó khăn như thế nào trong việc tự phát triển sự nghiệp đấu MMA chuyên nghiệp suốt từ năm 2010 đến nay...

“Tôi không có được sự hỗ trợ nào cả. Tôi đến từ Thụy Điển với 2 bàn tay trắng. Rất khó khăn trong suốt nhiều năm trời, nhưng tình yêu với môn thể thao này lớn đến mức tôi không thể đơn giản dừng lại”.

“Tôi rỗng túi suốt nhiều năm. Hiện giờ tôi đã ổn, nhưng con đường đi vẫn còn rất khó khăn. Bạn không nhận được sự giúp đỡ nào, bạn không thể thi đấu ở quê nhà, bạn phải tiết kiệm tiền bạc để di chuyển và thi đấu”.

Hiện tại, các nghĩ sĩ ủng hộ hợp pháp hóa MMA sử dụng Hermansson như là chiêu bài chính để tạo ra thay đổi bước ngoặt, dù đa phần vẫn phản đối khá dữ dội!

Nghị sĩ Almeland lên tiếng: “Có những câu chuyện rất hay như là câu chuyện của Jack, với thái độ tốt và lành mạnh với môn thể thao này, muốn trình chiếu nét đẹp nhất của võ thuật”.

“Quyền Anh chuyên nghiệp được hợp pháp hóa tại Na Uy, phần lớn là do Cecilia Braekhus cho thấy nét đẹp của môn thể thao này. MMA cũng như vậy”.

Hermansson được kỳ vọng trở thành Breakhus mới trong MMA tại Na Uy

