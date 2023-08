Nữ VTV Bình Điền Long An và Bộ tư lệnh Thông tin vào bán kết giải vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc

Tứ kết của giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 thi đấu các lượt trận trong hai ngày 7-8 và 8-8 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Hai đội bóng nữ được chú ý nhất là nữ VTV Bình Điền Long An và Bộ tư lệnh Thông tin được giới chuyên môn và người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình trong lượt thi đấu tứ kết. Tại tứ kết, VTV Bình Điền Long An đã gặp đội Quảng Ninh. Với đội hình có phần nhỉnh hơn về chuyên môn, các tay đập của HLV trưởng Ngô Thị Vàng (VTV Bình Điền Long An) chơi hiệu quả và với những pha đập tấn công chính xác Nguyễn Thị Trà My, Phan Khánh Vy, Nguyễn Lan Vy... thì đội bóng chuyền trẻ của miền Tây đã có chiến thắng 3-0 chung cuộc. Chiến thắng đã đảm bảo cho đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An tấm vé dự bán kết giải.

Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch giải là nữ Bộ tư lệnh Thông tin đã gặp đội nữ trẻ Thanh Hóa trong lượt tứ kết của mình. Với yêu cầu phải đảm bảo tốt nhất cự ly đội hình, HLV Nguyễn Thị Như Ngọc (Bộ tư lệnh Thông tin) đã chỉ đạo hiệu quả, qua đó giúp các tay đập khoác áo lính vượt qua đối thủ với tỉ số 3-0 (25/16, 25/19, 25/22) để giành tấm vé vào bán kết.

Một số kết quả đáng chú ý khác của lượt tứ kết giải đó là nam Ninh Bình thắng Đà Nẵng 3-0; nữ Ngân hàng Công thương thắng Thái Bình 3-0; nam Biên Phòng thắng TPHCM 3-1 (25/23, 24/26, 25/20, 25/23); nam Hà Nội thắng Sanest Khánh Hòa 3-0.

Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 sẽ tranh tài tới hết ngày 12-8.