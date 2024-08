Nữ TPHCM giành ngôi vô địch giải bóng rổ trẻ 3x3 U16 quốc gia

Cầu thủ bóng rổ nữ trẻ của TPHCM. Ảnh: VBF

Các trận chung kết đã diễn ra tại sân đấu ở Quy Nhơn (Bình Định) trong ngày 21-8. Nội dung nữ có 10 đội góp mặt đã được bốc thăm vào 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt sau đó chọn các đội có thành tích tốt nhất thi đấu tứ kết, giành vé bán kết và chung kết.

Tại bán kết đầu tiên, các tay ném nữ TPHCM 1 chiến thắng áp đảo đội nữ Ninh Bình Junsport 1 với tỷ số 16-6. Trận bán kết còn lại, đội nữ Hà Nội vượt qua đội nữ Công an Nhân dân với kết quả 11-6. Chung kết nội dung nữ giải lần này đã diễn ra hấp dẫn với cuộc giằng co giữa cầu thủ TPHCM 1 và Hà Nội. Thể hiện bản lĩnh tốt hơn cùng những pha ném bóng chính xác, cầu thủ nữ TPHCM 1 có chiến thắng 17-11 tại chung kết, giành cúp vô địch.

Trong khi đó, chung kết nội dung nam của giải bóng rổ trẻ 3x3 U16 quốc gia năm nay chứng kiến cuộc so tài giữa đội Công an Nhân dân 1 và Bà Rịa Vũng Tàu 2. Trong lần đầu lọt vào chung kết giải đấu, các tay ném Công an Nhân dân 1 đã thắng 16-12 để giành cúp vô địch. Đây là kết quả khích lệ cho bóng rổ thể thao Công an Nhân dân bởi đội bóng mới được hình thành chưa đầy 2 năm và là tân binh của các giải bóng rổ thuộc hệ thống quốc gia.

Đội nam Công an Nhân dân tại giải bóng rổ trẻ 3x3 U16 quốc gia. Ảnh: VBF

Sau giải 3x3 U16 quốc gia, Cục TDTT và Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tiếp tục tổ chức các trận đấu dành cho giải 3x3 U18 quốc gia 2024 cùng địa điểm. Sân đấu tổ chức năm nay được đặt bên bờ biển ở Quy Nhơn và có khán đài mở, giúp người hâm mộ được theo dõi gần nhất với cầu thủ thi đấu. Giải dành cho nhóm tuổi U18 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 25-8.

MINH CHIẾN