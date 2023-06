Nữ Long An, nam Thể Công vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia

Giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2023 chính thức khép lại sau tối tranh tài 19-6 tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh và nữ Long An cùng nam Thể Công đã bảo vệ thành công vị trí số một của mình.

Năm ngoái, đội nữ Long An và đội nam Thể Công là hai đội lọt vào chung kết và giành ngôi vô địch. Năm nay, họ tiếp tục lọt vào chung kết của giải đấu.

Đội nữ Long An đã gặp đối thủ gây nhiều bất ngờ nhất giải năm nay là nữ Thái Nguyên tại chung kết. Ở vòng bảng, Thái Nguyên là đội từng thắng Long An. Chính vì thế HLV trưởng Ngô Thị Vàng (Long An) bố trí đội hình thận trọng trước đối thủ. Mũi đánh Đặng Thị Hồng (Thái Nguyên) tiếp tục là người gây nhiều khó khăn cho hàng chắn của Long An, tuy nhiên ở trận đấu quyết định ngôi vô địch lần này, cầu thủ nữ Long An đã chơi kín kẽ hơn. Dù thế, thế trận trên sân là cuộc giằng co căng thẳng và hai đội phải cần tới ván đấu thứ 5 mới quyết định được thắng-thua.

Chung cuộc, Long An đã vượt qua đối thủ với tỉ số 3-2 bằng tỉ số ván lần lượt là 25/20, 25/17, 18/25, 13/25 và 15/13. Sau gần hai tiếng thi đấu, trận đấu mới tìm được nhà vô địch là đội nữ Long An đồng thời đội bóng này đã bảo vệ thành công cúp vô địch từ mùa giải năm ngoái.

Trận chung kết nam diễn ra ngay sau đó là cuộc tranh tài giữa nam trẻ Thể Công và nam trẻ Ninh Bình. Có thể thấy, trận đấu không dễ dàng cho bên nào bởi cầu thủ mỗi bên đều rất quyết tâm vô địch. Tuy nhiên, trong những thời điểm cần giải quyết tình huống, cầu thủ Thể Công vẫn bản lĩnh hơn để vượt qua các tay đập tới từ cố đô Hoa Lư.

Khép lại trận đấu HLV Nguyễn Thanh Đức (Thể Công) cùng các học trò chiến thắng 3-0 (26/24, 25/19, 26/24) để lên ngôi vô địch. Năm ngoái, đội bóng mặc áo lính cũng là nhà vô địch của giải đấu. Tiếc cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Thúy (Ninh Bình) khi họ đã có cơ hội dứt điểm trong tay nhưng lại không thành công. Năm nay, mỗi đội vô địch được nhận thưởng 20 triệu đồng.